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Актриса Римма Зюбіна пояснила, чому вперто відмовляється від державних нагород

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Римма Зюбіна висловилася про Потапа, якого хочуть позбавити звання заслуженого артиста України
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

«Я бачила, як у боротьбі за звання люди себе втрачали…»

Акторка Римма Зюбіна не сприймає систему державних нагород і відмовляється від звань та відзнак. Про це вона розповіла в інтервʼю «Главкому» та пояснила свою позицію.

Римма Зюбіна у 2020 році була нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеню. Проте так і не забрала відзнаку з Міністерства культури. «У мене є орден, так і лежить у Міністерстві культури. Мені його виписали в 2020-му. Але ви знаєте моє ставлення до звань, орденів і медалей. Є хороший лайфхак: приходите в будь-який театр, де висять портрети народних артистів, стаєте між ними – і ви вже міжнародний! Я з великим гумором до цього ставлюся», – висловилася актриса.

Нині позиція Римми Зюбіної стосовно державних нагород залишається незмінною. Вона критично ставиться до системи почесних звань. «Після розпаду Радянського Союзу Грузія, Латвія, Литва та Естонія відмовилися від системи звань. Колись запитала у грузинського режисера: «Як це так, адже в Грузії люблять шану, почесті?» А він відповів: «Хороший артист у мене добре отримує, дуже хороший – дуже добре отримує, а поганий артист – у мене не працює»», – сказала українка.

Акторка також вважає, що навряд чи президент Володимир Зеленський присвоїть їй звання. Зокрема, їй це не потрібно. «Смішно, цього бути не може. Не вручать! І, боже збав, навіщо мені це?» – висловилася зірка.

На думку Римми Зюбіної, люди часто втрачають себе, коли прагнуть до визнання у вигляді звань. Натомість для актриси краще працювати незалежно та мати можливість самій обирати свої ролі. «Я бачила, як у боротьбі за ці звання люди себе втрачали. Тож колись придумала собі інший шлях: хочу працювати за контрактною системою, грати ті ролі, які забажаю… Це не фабрика, де ти робиш одну й ту саму деталь, яка б вона не була важлива. В акторську професію ти вкладаєш частинку душі, а душею торгувати не годиться», – зазначила зірка.

Римма Зюбіна також пригадала репера Потапа, якого хочуть позбавити звання заслуженого артиста України. А також партнерку Потапа, співачку Настю Каменських, яка знову перейшла на російську мову. «Тим паче в нашій країні ці регалії роздавалися і Настям, і Потапам… Так само і звання Героя України: при одному президенті ці люди герої, а при іншому – вже злочинці. Тому до «нормалізації демократичних сил» у країні я зачекаю зі званнями», – зауважила Зюбіна.

Нагадаємо, Римма Зюбіна в інтервʼю «Главкому» розповідала, як отримувала пропозиції від політиків увійти до їхніх партій. Зірка пояснювала, як ставиться до таких запрошень та чи збирається йти в політику.

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Теги: Потап акторка державні нагороди Римма Зюбіна

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