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Останні фото Гейден Панеттьєр: що акторка публікувала перед смертю

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня у віці 36 років
фото: іnstagram.com/haydenpanettiere/

Гейден Панеттьєр незадовго до смерті дала своє останнє інтервʼю

Раптово померла американська акторка, колишня наречена українського боксера Володимира Кличка та мати його доньки Гейден Панеттьєр. Напередодні зірка публікувала низку дописів у своєму блозі в Instagram, один із яких був присвячений її розповіді про родину. Про це пише «Главком».

Останні публікації Гейден Панеттьєр датуються липнем 2026 року. В одній із них акторка поділилася світлиною зі своїм другом, актором Рендалом Славіним. «Гарні часи з гарними друзями», – підписала фото зірка. У кадрі вона посміхається та обіймається з другом, який дивиться на неї.

Гайден Панеттьєр з актором Рендалом
Гайден Панеттьєр з актором Рендалом
фото: Іnstagram.com/haydenpanettiere/

Ще однією публікацією, якою акторка ділилася в останні тижні свого життя, це було фото обкладинки журналу Momé, на якому була зоображена актриса. Панеттьєр дала виданню інтерв’ю під заголовком «Вона завжди обирала свою доньку».

Гейден Панеттьєр дала своє останнє інтервʼю про доньку, де говорила про доньку
Гейден Панеттьєр дала своє останнє інтервʼю про доньку, де говорила про доньку
фото: Іnstagram.com/haydenpanettiere/

У ньому вона говорила про своє материнство, доньку Каю-Євдокію та колишнього нареченого Володимира Кличка. Також Панеттьєр хотіла, аби про неї дізналися більше та зрозуміли, якою вона є насправді.

Гайден Панеттьєр цього року випустила свої мемуари
Гайден Панеттьєр цього року випустила свої мемуари
фото: Іnstagram.com/haydenpanettiere/

До слова, у червні зірка ділилася дописами про свої мемуари «Це я: Розплата», які вона видала у травні 2026 року.

Як писав «Главком», 16 серпня померла Гейден Панеттьєрі, зірка популярних телесеріалів, зокрема «Герої» та «Нешвілл». Їй було 36 років. Батько акторки повідомив про смерть доньки.

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Теги: Віталій Кличко акторка смерть соцмережі Гайден Панеттьєрі

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