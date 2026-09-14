Головна Скотч Кіно
search button user button menu button

Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Сумська показала кадри зі зйомок серіалу «Роксолана» у Туреччині
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Ольга Сумська зіграла Анастасію Лісовську в серіалі «Роксолана»

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася кадрами зі зйомок у телесеріалі «Роксолана», який здобув свою популярність на початку 2000-х років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки в Instagram.

З нагоди Дня українського кіно Ольга Сумська пригадала одну зі своїх перших великих ролей. Акторка зіграла Роксолану в однойменному телесеріалі. Сумська показала, як проходили знімання серіалу в Туреччині.

Ольга Сумська поділилася архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
Ольга Сумська поділилася архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
фото: Іnstagram.com/olgasumska

«З днем українського кіно! Нам є що згадати… Вірю, що будуть цікаві проєкти і ролі… Бо шалено люблю цей магічний, творчий процес… Натхнення, достойних сценаріїв і талановитих втілень!» – зазначила Сумська у дописі.

Ольга Сумська показалася на фото зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, який зіграв роль Саті-паші
Ольга Сумська показалася на фото зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, який зіграв роль Саті-паші
фото: Іnstagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в ролі Роксолани
Ольга Сумська в ролі Роксолани
фото: Іnstagram.com/olgasumska

На кадрах Ольга Сумська показалася у зеленому яскравому вбранні, прикрасах та короні. Також актриса сфотографувалась зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, який зіграв роль Саті-паші.

Ольга Сумська поділилася архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
Ольга Сумська поділилася архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
фото: Іnstagram.com/olgasumska

До слова, у серіалі султана зіграв колишній чоловік Ольги Сумської, актор Анатолій Хостікоєв. На момент зйомок Сумська та Борисюк вже перебували у шлюбі.

Ольга Сумська поділилася фото зі зйомок серіалу «Роксолана» у Туреччині
Ольга Сумська поділилася фото зі зйомок серіалу «Роксолана» у Туреччині
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Ця роль стала визначною у карʼєрі Ольги Сумської. Акторка зіграла роль Анастасії Лісовської, яку продали в гарем турецького султана. Однак згодом вона стала матірʼю спадкоємців престолу.

Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
фото: Іnstagram.com/olgasumska

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська вразила мережу своїми архівними фото. Зірка показала, який вигляд мала на початку 2000-х років та поділилася своїми спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно».

До слова, акторка Ольга Сумська вшанувала памʼять свого батька, народного артиста України Вʼячеслава Сумського. Вона показала низку фото із сімейного архіву. На світлинах можна побачити Вʼячеслава Сумського в молоді роки та кадри з його виступів на сцені. На окремих фото артист позував зі своїми дітьми та дружиною Ганною Опанасенко-Сумською.

Читайте також:

Теги: кіно серіал фото Ольга Сумська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очікується 10 нових епізодів серіалу «Темна матерія»
Серіал «Темна матерія» отримав продовження: дата виходу та цікаві подробиці другого сезону
28 серпня, 09:20
Ольга Сумська вперше вийшла на сцену театру у пʼять років
Ольга Сумська святкує 60. Творчий шлях та найвідоміші ролі української Роксолани
22 серпня, 08:30
Руслан Євдокименко відзначає 56-річчя
Софія Ротару привітала сина з днем народження (фото)
24 серпня, 12:21
Павло Зібров позує з дружиною Мариною Зібровою
Павло Зібров показав ексклюзивні фото дружини-іменинниці (фото)
25 серпня, 14:36
Ольга Сумська і Віталій Борисюк одружилися у травні 1996 року
Чоловік Ольги Сумської розкрив секрет їхнього 35-річного кохання
27 серпня, 11:45
Тео Джеймс та Кая Скоделаріо повернуться до своїх ролей у другому сезоні «Джентельменів»
Премʼєра серіалу «Джентельмени»: дата виходу та деталі другого сезону
3 вересня, 09:11
Кінопрем'єри 10 вересня 2026 року
«Санаторій Горького», «Практична магія-2» та «Форсаж». Головні кінопрем'єри тижня
9 вересня, 20:30
Олена Лавренюк, подружжя Наталія Татарінцева та Євген Кот, а також Оля Полякова відвідали Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week. Якими були найяскравіші образи зірок та киян
7 вересня, 11:10
У центрі другого сезону розгортається життя редакції газети Toledo Truth Teller
Премʼєра другого сезону комедії «Газета»: дата виходу та головні герої
9 вересня, 11:18

Кіно

Зірка серіалу «Слуга народу» розкрила розмір своїх гонорарів
Зірка серіалу «Слуга народу» розкрила розмір своїх гонорарів
Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана»
«Санаторій Горького», «Практична магія-2» та «Форсаж». Головні кінопрем'єри тижня
«Санаторій Горького», «Практична магія-2» та «Форсаж». Головні кінопрем'єри тижня

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 вересня 2026
111K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
63K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
Сьогодні, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Вчора, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua