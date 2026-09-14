Ольга Сумська зіграла Анастасію Лісовську в серіалі «Роксолана»

Народна артистка України Ольга Сумська поділилася кадрами зі зйомок у телесеріалі «Роксолана», який здобув свою популярність на початку 2000-х років. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки в Instagram.

З нагоди Дня українського кіно Ольга Сумська пригадала одну зі своїх перших великих ролей. Акторка зіграла Роксолану в однойменному телесеріалі. Сумська показала, як проходили знімання серіалу в Туреччині.

Ольга Сумська поділилася архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана» фото: Іnstagram.com/olgasumska

«З днем українського кіно! Нам є що згадати… Вірю, що будуть цікаві проєкти і ролі… Бо шалено люблю цей магічний, творчий процес… Натхнення, достойних сценаріїв і талановитих втілень!» – зазначила Сумська у дописі.

Ольга Сумська показалася на фото зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, який зіграв роль Саті-паші фото: Іnstagram.com/olgasumska

Ольга Сумська в ролі Роксолани фото: Іnstagram.com/olgasumska

На кадрах Ольга Сумська показалася у зеленому яскравому вбранні, прикрасах та короні. Також актриса сфотографувалась зі своїм чоловіком, актором Віталієм Борисюком, який зіграв роль Саті-паші.

Ольга Сумська поділилася архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана» фото: Іnstagram.com/olgasumska

До слова, у серіалі султана зіграв колишній чоловік Ольги Сумської, актор Анатолій Хостікоєв. На момент зйомок Сумська та Борисюк вже перебували у шлюбі.

Ольга Сумська поділилася фото зі зйомок серіалу «Роксолана» у Туреччині фото: Іnstagram.com/olgasumska

Ця роль стала визначною у карʼєрі Ольги Сумської. Акторка зіграла роль Анастасії Лісовської, яку продали в гарем турецького султана. Однак згодом вона стала матірʼю спадкоємців престолу.

Ольга Сумська підкорила мережу архівними фото зі зйомок у серіалі «Роксолана» фото: Іnstagram.com/olgasumska

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська вразила мережу своїми архівними фото. Зірка показала, який вигляд мала на початку 2000-х років та поділилася своїми спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно».

До слова, акторка Ольга Сумська вшанувала памʼять свого батька, народного артиста України Вʼячеслава Сумського. Вона показала низку фото із сімейного архіву. На світлинах можна побачити Вʼячеслава Сумського в молоді роки та кадри з його виступів на сцені. На окремих фото артист позував зі своїми дітьми та дружиною Ганною Опанасенко-Сумською.