Премʼєра другого сезону молодіжної комедії «Дорослі»: дата виходу та сюжет
Основний каст першого сезону знову повернеться до своїх ролей
27 серпня виходить другий сезон серіалу «Дорослі». Свіжа молодіжна комедія отримала продовження та повертається на екрани з основним акторським складом. Про деталі нового сезону читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.
Інтерактивний зміст
- Сюжет серіалу «Дорослі»
- Подробиці другого сезону комедії «Дорослі»
- Хто зіграв головних героїв «Дорослі»
Сюжет серіалу «Дорослі»
- Дата виходу: 27 серпня
- Платформа: FXX, Hulu
- Жанр: комедія
- У ролях: Малік Елассал, Люсі Фраєр, Джек Іннанен, Аміта Рао, Оуен Тіле
Події серіалу «Дорослі» розгортаються навколо компанії пʼятьох друзів молодого віку. Усі вони мешкають в одному будинку в Квінзі в Нью-Йорку. Молодь проходить через різні випробування реального життя, намагаючись переконати всіх, що вони вже дорослі.
Головні герої зіштовхуються з проблемами на роботі, сваряться через побут та стосунки. Водночас молодь часто приймає рішення, які лише ускладнюють їхнє життя. Та попри негаразди вони зберігають свою дружбу та живуть як родина.
Подробиці другого сезону комедії «Дорослі»
У другому сезоні «дорослі друзі» розкриють у нових серіях проблеми молодого покоління, яке має нестабільну роботу, не хоче брати на себе відповідальність та водночас тоне у вирі соціальних мереж. У нових епізодах зʼявляться всі герої, яких глядачі могли бачити у першому сезоні серіалу.
Премʼєра нового сезону відбудеться 27 серпня на платформі FXX, згодом серії виходитимуть на ресурсі Hulu.
Хто зіграв головних героїв «Дорослі»
Малік Елассал
Лівансько-канадський стендап-комік та актор Малік Елассал відомий за ролями у фільмах «Офісний роман», «Поштовий службовець» та серіалах «Щасливий син» і «Постоялець з космосу».
У серіалі «Дорослі» він зіграв одного з головних героїв, Семіра, який живе у будинку свого дитинства в Квінзі та пускає друзів оселитися разом із ним, поки його батьки подорожують.
Люсі Фраєр
Австралійська акторка Люсі Фраєр відома за фільмами «Живопис» та «Мандрівники». У серіалі «Дорослі» вона зіграла найкращу подругу Семіра, Біллі. Її героїня працює журналісткою та намагається знайти своє місце в дорослому житті, як і інші.
Джек Іннанен
Канадський актор Джек Іннанен у серіалі «Дорослі» зіграв Пола Бейкера, який переїхав до Нью-Йорка з Канади. Джек Іннанен відомий за фільмами «Чистилище», а також серіалами «Офісні кур’єри» та «Великі помилки».
Аміта Рао
Американська акторка та сценаристка Аміта Рао у серіалі «Дорослі» зіграла героїню Іссу. Вона відома за стрічками «Бажане бажання», «Подивіться, як бігають бот» та «Хлопці з делікатесів».
Оуен Тіле
Американський актор Оуен Тіле відомий за фільмами «Театральний табір», «Парашут», «Зої 102» та «Ідіотка». У серіалі «Дорослі» він зіграв Антона. Цей герой є товариським, але водночас часто натрапляє на проблеми.
Нагадаємо, вийшов новий серіал про супергероїв та фантастику «Ліхтарі». Глядачам доведеться познайомитися з новими героями, які обіцяють захопливі пригоди. У центрі сюжету серіалу двоє учасників міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів: Гел Джордан та Джон Стюарт, які стануть ключовими героями серіалу.
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