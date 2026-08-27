Премʼєра другого сезону молодіжної комедії «Дорослі»: дата виходу та сюжет

Основний каст першого сезону знову повернеться до своїх ролей

27 серпня виходить другий сезон серіалу «Дорослі». Свіжа молодіжна комедія отримала продовження та повертається на екрани з основним акторським складом. Про деталі нового сезону читайте у матеріалі «Главкома» про найочікуваніші серіальні прем’єри серпня 2026 року.

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Сюжет серіалу «Дорослі»

фото: FX

Дата виходу: 27 серпня

27 серпня Платформа: FXX, Hulu

FXX, Hulu Жанр: комедія

комедія У ролях: Малік Елассал, Люсі Фраєр, Джек Іннанен, Аміта Рао, Оуен Тіле

Події серіалу «Дорослі» розгортаються навколо компанії пʼятьох друзів молодого віку. Усі вони мешкають в одному будинку в Квінзі в Нью-Йорку. Молодь проходить через різні випробування реального життя, намагаючись переконати всіх, що вони вже дорослі.

Трейлер серіалу «Дорослі»

Головні герої зіштовхуються з проблемами на роботі, сваряться через побут та стосунки. Водночас молодь часто приймає рішення, які лише ускладнюють їхнє життя. Та попри негаразди вони зберігають свою дружбу та живуть як родина.

Подробиці другого сезону комедії «Дорослі»

фото: FX

У другому сезоні «дорослі друзі» розкриють у нових серіях проблеми молодого покоління, яке має нестабільну роботу, не хоче брати на себе відповідальність та водночас тоне у вирі соціальних мереж. У нових епізодах зʼявляться всі герої, яких глядачі могли бачити у першому сезоні серіалу.

фото: кадр із серіалу «Дорослі»

Премʼєра нового сезону відбудеться 27 серпня на платформі FXX, згодом серії виходитимуть на ресурсі Hulu.

Хто зіграв головних героїв «Дорослі»

фото: FX

Малік Елассал

Малік Елассал зіграв у серіалі «Дорослі» Семіра фото: The Times

Лівансько-канадський стендап-комік та актор Малік Елассал відомий за ролями у фільмах «Офісний роман», «Поштовий службовець» та серіалах «Щасливий син» і «Постоялець з космосу».

Малік Елассал зіграв у серіалі «Дорослі» фото: кадр із серіалу «Дорослі»

У серіалі «Дорослі» він зіграв одного з головних героїв, Семіра, який живе у будинку свого дитинства в Квінзі та пускає друзів оселитися разом із ним, поки його батьки подорожують.

Люсі Фраєр

Люсі Фраєр у серіалі «Дорослі» зіграла Біллі фото: The Times

Австралійська акторка Люсі Фраєр відома за фільмами «Живопис» та «Мандрівники». У серіалі «Дорослі» вона зіграла найкращу подругу Семіра, Біллі. Її героїня працює журналісткою та намагається знайти своє місце в дорослому житті, як і інші.

Люсі Фраєр і Малік Елассал у серіалі «Дорослі» фото: кадр із серіалу «Дорослі»

Джек Іннанен

Джек Іннанен у серіалі «Дорослі» зіграв Пола Бейкера фото: The Times

Канадський актор Джек Іннанен у серіалі «Дорослі» зіграв Пола Бейкера, який переїхав до Нью-Йорка з Канади. Джек Іннанен відомий за фільмами «Чистилище», а також серіалами «Офісні кур’єри» та «Великі помилки».

Аміта Рао

Аміта Рао «Дорослі» зіграла героїню Іссу фото: The Times

Американська акторка та сценаристка Аміта Рао у серіалі «Дорослі» зіграла героїню Іссу. Вона відома за стрічками «Бажане бажання», «Подивіться, як бігають бот» та «Хлопці з делікатесів».

Аміта Рао «Дорослі» зіграла героїню Іссу фото: кадр із серіалу «Дорослі»

Оуен Тіле

Оуен Тіле зіграв Антона у серіалі «Дорослі» фото: The Times

Американський актор Оуен Тіле відомий за фільмами «Театральний табір», «Парашут», «Зої 102» та «Ідіотка». У серіалі «Дорослі» він зіграв Антона. Цей герой є товариським, але водночас часто натрапляє на проблеми.

фото: кадр із серіалу «Дорослі»

Нагадаємо, вийшов новий серіал про супергероїв та фантастику «Ліхтарі». Глядачам доведеться познайомитися з новими героями, які обіцяють захопливі пригоди. У центрі сюжету серіалу двоє учасників міжгалактичного Корпусу Зелених Ліхтарів: Гел Джордан та Джон Стюарт, які стануть ключовими героями серіалу.