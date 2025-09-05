Наслідки масованого удару по Дніпру: фото

У Дніпрі виникли пожежі

У ніч проти 5 вересня дрони масовано атакували Дніпропетровщину. Окупанти поцілили по підприємству в обласному центрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки виникли пожежі, вогнеборці їх ліквідували.

За даними рятувальників, минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. За повідомленням моніторингових каналів, окупанти випустили десятки дронів по місту.

Влада повідомила, що у Дніпрі окупанти поцілили по підприємству. Внаслідок чого виникли пожежі, їх оперативно почали ліквідовувати рятувальники.

Також увечері 4 вересня російські терористи атакували населені пункти Харківщини ударними дронами та ракетами. За повідомленням ОВА, близько 21:30 ворог атакував дронами село Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє 40-річних чоловіків.