Наслідки масованого удару по Дніпру: фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Наслідки масованого удару по Дніпру: фото
У Дніпрі виникли пожежі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

У Дніпрі виникли пожежі

У ніч проти 5 вересня дрони масовано атакували Дніпропетровщину. Окупанти поцілили по підприємству в обласному центрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Унаслідок атаки виникли пожежі, вогнеборці їх ліквідували.

Наслідки масованого удару по Дніпру: фото фото 1

За даними рятувальників, минулося без загиблих і постраждалих.

Наслідки масованого удару по Дніпру: фото фото 2
Наслідки масованого удару по Дніпру: фото фото 3
Наслідки масованого удару по Дніпру: фото фото 4

Нагадаємо, у ніч на 5 вересня Росія здійснила масовану атаку на Дніпро. За повідомленням моніторингових каналів, окупанти випустили десятки дронів по місту.

Влада повідомила, що у Дніпрі окупанти поцілили по підприємству. Внаслідок чого виникли пожежі, їх оперативно почали ліквідовувати рятувальники.

Також увечері 4 вересня російські терористи атакували населені пункти Харківщини ударними дронами та ракетами. За повідомленням ОВА, близько 21:30 ворог атакував дронами село Хотімля Старосалтівської громади. Внаслідок російського обстрілу загинули двоє 40-річних чоловіків.

ДСНС війна Дніпро

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

