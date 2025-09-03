Який вигляд має Хмельниччина після удару РФ: фото та відео

Інформація про постраждалих уточнюється

Уночі та зранку російські війська двічі атакували Хмельницьку область ракетами та дронами. ДСНС показала наслідки, передає «Главком».

Унаслідок російських ударів виникла пожежа на території гаражного комплексу. За попередньою інформацією зруйновані 10 гаражів, ще п'ять охопило вогнем.

Наразі пожежу локалізовано, рятувальники продовжують гасіння та розбір конструкцій.

8 фото На весь екран













фото: ДСНС Хмельниччини

Інформація про постраждалих уточнюється.

Зауважимо, що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Основний напрямок удару – Луцьк, Львів, Івано-Франківщина, Знам'янка (Кіровоградщина), Донеччина. Загалом, під час удару, виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків. Зокрема, у місті громадський транспорт курсуватиме з відхиленнями у графіках руху.

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.

До слова, у ніч проти 3 вересня російська терористична армія атакувала Луцьк. Внаслідок чого горіло два гаражі та господарська споруда, ще одна господарська споруда ушкоджена уламками. Повністю вигорів приватний вантажний автомобіль.

Водночас в Івано-Франківській області ціллю окупантів став обʼєкт інфраструктури. Попередньо обійшлося без постраждалих. Внаслідок атаки виникла пожежа. А у Львові окупанти частково зруйнували одне зі складських приміщень.