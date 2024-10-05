В Україні досі існує феодалізм. Чи можна це виправити?

На Хмельниччині ДБР викрило керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління пенсійного фонду на незаконному збагачені на мільйони доларів

Про МСЕК, людей з інвалідністю і корупційний феодалізм

Мені дуже подобається коли українська громада у фейсбуці відкриває для себе якийсь суспільний нарив, який існує десятиліттями і дуже дивується.

Для мене найбільш показовим кейсом лишається вбивство Катерини Гандзюк, коли київська тусовка (яка не працювала з регіонами чи в регіонах) відкрила для себе, що в країні є феодалізм. І в регіонах керують бандити.

Так от. Сьогодні, шановно спільното, ви помітили проблему, про яку люди з інвалідністю і їх родини знають десятиліттями. Спайку МСЕК (можливо, найбільш корумпованої частини нашої медично – соціальної системи), Пенсійного фонду і системи місцевої влади як такої. Там ще – десь в тіні – обовʼязково сидить «ветеран СБУ» (радник голови МСЕК), директор місцевого протезного заводу (і в нього теж є радник), а також група чиновників обласного чи міського соцстраху. А нижче них – підлеглі. Це теж феодалізм, але з галузевою специфікою.

І всі ці чудові люди десятиліттями заробляють. І це – найчастіше – не про корупцію комфорту. Щоб відмазатися від мобілізації, отримати право на виїзд чи відпетляти від аліментів. Так, дехто оформлював собі інвалідність для цього. Люди взагалі створіння такі собі.

Найчастіше це – про корупцію виживання. Щоб підтвердити справжню інвалідність і отримати право на виплати. Щоб просто не проходити пекло підтвердження інвалідності. Бо в нас до нещодавна (до 2017 року, якщо бути точним) щороку треба було підтверджувати навіть те, що в тебе нога чи рука назад не відросли. Це не жарт.

Так-так, люди з інвалідністю часто вимушені були стикатися з МСЕК буквально щороку. Щоб просто отримати те, що і так їх. Це повторюється багато років поспіль. І люди на вершині піраміди збирали вершки.

Війна накачала цю систему грошима і збільшила розцінки в багато разів.

Чи намагалися цю систему реформувати? До 2014 року ні. Після – кілька разів. І при Порошенко, і при Зеленському. Але єдині зрушення – це, власне, оті самі скасовані щорічні підтвердження того, що ноги у людей не відросли.

Особливого соціального запиту не було. Бо з інклюзивністю у нашого суспільства все ще величезні проблеми і людей з інвалідністю зручніше не помічати. А лізти туди і воювати з тією мафією – це треба або сталеві яйця і політичну вагу, або політичну волю на рівні президента чи премʼєра. Поки не було.

Можливо зараз суспільство не буде зводити все до кількох персоналій, а подивиться на проблему МСЕК і взагалі індустрію «обилечивания» справжніх людей з інвалідністю і фіктивних комплексно. Але я чогось в цьому маю сумніви.

А, і так. Ті, хто пропонує скасувати всі рішення МСЕК у Хмельницькій області по факту того, що спіймали на корупції керівника. Ви – ідіоти. Десятки тисяч літніх людей з інвалідністю і не тільки літніх у Хмельницькій області скажуть вам велике «дякую». Шукайте кращих ідей.

Вибачте що знову зі своєю нудною спробою подивитися далі персоналій. Але згорів.