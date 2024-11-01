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Ляшко розповів, чому МСЕК не ліквідували раніше

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Ляшко розповів, чому МСЕК не ліквідували раніше
За словами міністра, термін для повноцінного запуску реформи передбачався «десь до 1 липня 2025 року»
фото: Радіо Свобода

Постанову уряду з планом реформи МСЕК затвердили ще в травні 2023 року

Затримання в системі МСЕК тривають: йдеться насамперед про схеми купівлі інвалідності, що дозволяють чоловікам мобілізаційного віку ухилитися від військової служби. Чому, попри рішення РНБО, яке передбачає ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року, ця структура досі «процвітає», розповів у інтерв'ю LB міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко

«Ми про реформу чи про зміну вивіски? Багато хто думає, що самою зміною назви або ліквідацією МСЕК можна розв'язати всі питання, але так не буває. Медико-соціальна експертна комісія – чутлива тема, бо багато людей потребують певних речей внаслідок втрати функціональності. Коли їм дають статус особи з інвалідністю, ідуть пільги й компенсації», – зазначив міністр.

Ляшко уточнив: після затвердження першого рішення Ради національної безпеки та оборони, багато хто вважав, що мова йде про ліквідацію МСЕК, насправді ж йшлося про перевірки висновків ВЛК і МСЕК. Відповідно до рішення, уже же за тиждень потрібно було створити міжвідомчу групу з обласних адміністрацій, міністерств, щоб провести перевірки. 

«Робоча група почала працювати, вилучала справи, аналізувала, десь близько 19 тис. кримінальних справ, із них 3400 рішень комісій уже скасовано. Ми виявляли аномалії, і наша задача потім – не МОЗ, а Центральної МСЕК – переглядати ці справи і приймати рішення», – додав Ляшко.

За словами міністра, термін для повноцінного запуску реформи передбачався «десь до 1 липня 2025 року». 

Нагадаємо, загальнонаціональний скандал із МСЕКами розпочався з того, що 4 жовтня керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина – начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу було викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн 7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

Як відомо, понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. 

«Главком» звернув увагу, що голова Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, якій оголошено підозру у незаконному збагаченні, зберегла посаду.

Після цього інциденту розпочалася хвиля перевірок та звільнень голів МСЕК. Так, у Рівненській області замінили керівників семи медико-соціальних експертних комісій. Цьому передував корупційний скандал.

Як повідомлялося, уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

До слова, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО. Зокрема, воно передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Новий указ Зеленського передбачає, що Міністерство оборони здоров'я розробить зміни до законодавства про те, як людину оцінюватимуть на наявність підстав для інвалідності. Також буде утворено робочі групи із перевірки рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам відповідних державних органів.

 

 

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Теги: корупція в Україні Віктор Ляшко пільги президент скандал прокурор міністр

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