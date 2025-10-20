Головна Світ Політика
Зеленський розказав, чим Путін постійно «підкупляє» Трампа

glavcom.ua
Зеленський розказав, чим Путін постійно «підкупляє» Трампа
Зеленський повідомив, що Путін користується ресурсом США та будує відносини з Америкою
фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент України: «Путін використовує ресурс країни, як свій власний»

Президент країни-агресорки Володимир Путін ефективно впливає на президента США Дональда Трампа, адже останній постійно змінює свою риторику й не вводить санкції проти РФ. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Зеленський повідомив, що Путін будує відносини з Америкою, використовуючи великі економічні пропозиції. Росія може запропонувати США чимало вигідних умов, маючи великі території, енергетичні проєкти та компанії. Усе це має значний інтерес для США.

«Путін працює зі Сполученими Штатами Америки, маючи великі економічні пропозиції, маючи ресурс країни, яка не належить йому, але він її використовує як свою приватну власність. І будь-яка людина, яка прийшла в політику на час, відведений законом, а не на час відведений Богом, розуміє, що не можна продавати чи віддавати те, що тобі не належить. Тому в нас різний підхід з Російською Федерацією. Розпродажем України ніхто не буде займатися», – розповів Зеленський.  

Очільник держави підкреслив, що Путін використовує економічні інструменти для того, щоб «зберігати невизначеність, щоб не вводились санкції, щоб Трамп не пішов у вторинні санкції». «А що він може давати? Території у нього великі, енергетичні проєкти великі, велика кількість компаній, які санкціоновані. Це великі гроші. Ті чи інші інтереси американської економіки в Росії», – додав Зеленський.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Дональд Трамп зробив заяву та спростував інформацію про те що він нібито пропонував Володимиру Зеленському віддати Донбас Росії. Президент США стверджує що він ніколи це не обговорював із Зеленським.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі може бути не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Він планує обговорити це питання з лідерами Республіканської партії в Конгресі.

