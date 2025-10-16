Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем

Сирійський лідер підтвердив намір зберегти всі наявні угоди між Дамаском і Москвою

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа хоче заручитися підтримкою Росії в протистоянні тиску з боку Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, сирійський лідер планував обговорити з Москвою пом'якшення ізраїльських вимог щодо розширення демілітаризованої зони на півдні Сирії і міг запропонувати передислокувати російську військову поліцію до сирійсько-ізраїльського кордону. Цей захід, на його думку, міг би стати гарантією від можливих ізраїльських ударів і порушень сирійських кордонів.

Крім того, під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним президент Сирії підтвердив намір зберегти всі наявні угоди між Дамаском і Москвою, включаючи домовленості про збереження російських баз в Латакії і Тартусі. «Ми поважаємо всі підписані угоди і працюємо над оновленням наших відносин», – заявив він.

Кремль підтвердив, що однією з ключових тем зустрічі була доля баз у Хмеймімі і Тартусі. Росія також зберігає присутність на аеродромі Камишли, розташованому недалеко від кордонів Туреччини та Іраку. Міністр закордонних справ Сергій Лавров раніше зазначав, що Дамаск зацікавлений у збереженні російських баз, які використовуються для доставки вантажів до Африки.

Джерела агентства також повідомили, що Сирія прагне отримати від Москви гарантії невтручання у переозброєння прихильників колишнього президента Башара Асада, а також розраховує на сприяння у відновленні своєї армії. Також джерела повідомляли, що Шараа хотів попросити російську сторону передати Асада сирійському правосуддю.

Окрім політичних питань, сирійський лідер розраховує домогтися від Москви економічних поступок. Серед них – відновлення поставок зерна на пільгових умовах і відшкодування збитків від війни. Віце-прем'єр Росії Олександр Новак повідомив, що Москва готова брати участь у відновленні нафтових проектів, енергетичної, залізничної та іншої інфраструктури Сирії, зруйнованої за роки конфлікту.

До слова, сирійський лідер Ахмед Аш-Шараа в інтерв'ю виданню The New York Times розповідав, що з російською стороною велися переговори щодо видачі колишнього президента і диктатора Башара Асада та Москва відмовила виконати прохання нового уряду.