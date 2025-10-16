Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
За даними ЗМІ, Ахмед аш-Шараа пропонував передислокувати російські війська до сирійсько-ізраїльського кордону
фото: Reuters

Сирійський лідер підтвердив намір зберегти всі наявні угоди між Дамаском і Москвою

Президент Сирії Ахмед аш-Шараа хоче заручитися підтримкою Росії в протистоянні тиску з боку Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними журналістів, сирійський лідер планував обговорити з Москвою пом'якшення ізраїльських вимог щодо розширення демілітаризованої зони на півдні Сирії і міг запропонувати передислокувати російську військову поліцію до сирійсько-ізраїльського кордону. Цей захід, на його думку, міг би стати гарантією від можливих ізраїльських ударів і порушень сирійських кордонів.

Крім того, під час переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним президент Сирії підтвердив намір зберегти всі наявні угоди між Дамаском і Москвою, включаючи домовленості про збереження російських баз в Латакії і Тартусі. «Ми поважаємо всі підписані угоди і працюємо над оновленням наших відносин», – заявив він.

Кремль підтвердив, що однією з ключових тем зустрічі була доля баз у Хмеймімі і Тартусі. Росія також зберігає присутність на аеродромі Камишли, розташованому недалеко від кордонів Туреччини та Іраку. Міністр закордонних справ Сергій Лавров раніше зазначав, що Дамаск зацікавлений у збереженні російських баз, які використовуються для доставки вантажів до Африки.

Джерела агентства також повідомили, що Сирія прагне отримати від Москви гарантії невтручання у переозброєння прихильників колишнього президента Башара Асада, а також розраховує на сприяння у відновленні своєї армії. Також джерела повідомляли, що Шараа хотів попросити російську сторону передати Асада сирійському правосуддю.

Окрім політичних питань, сирійський лідер розраховує домогтися від Москви економічних поступок. Серед них – відновлення поставок зерна на пільгових умовах і відшкодування збитків від війни. Віце-прем'єр Росії Олександр Новак повідомив, що Москва готова брати участь у відновленні нафтових проектів, енергетичної, залізничної та іншої інфраструктури Сирії, зруйнованої за роки конфлікту.

До слова, сирійський лідер Ахмед Аш-Шараа в інтерв'ю виданню The New York Times розповідав, що з російською стороною велися переговори щодо видачі колишнього президента і диктатора Башара Асада та Москва відмовила виконати прохання нового уряду.

Читайте також:

Теги: Сирія путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Де брати кошти, зараз як ніколи є актуальною для РФ
Військовий комунізм 2.0: путінський режим пожирає активи заможних росіян
26 вересня, 20:03
Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
23 вересня, 11:00
Раніше Росія заявляла, що не розглядає можливості територіальних поступок Україні
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
18 вересня, 16:52
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
Келлог про російсько-українську війну: це боротьба добра зі злом
21 вересня, 03:23
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
7 жовтня, 12:50
Головна стратегія України на фронті зараз полягає в уникненні прямих зіткнень, щоб мінімізувати втрати
The Atlantic: Україна має шанс змінити хід війни
8 жовтня, 03:12
Трамп: Я з великою гордістю оголошую, що Ізраїль і ХАМАС обидва погодилися на перший етап нашого Мирного плану
Ізраїль і ХАМАС підписали першу фазу мирного плану – Трамп
9 жовтня, 02:10
Зеленський зауважив, що доповіді росіян Путіну відрізняються дуже сильно від реальності
«Я бачив русскі карти». Зеленський розказав, як окупаційне командування дурить Путіна
20 вересня, 12:30
Віцепрезидент США наголосив, що росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність
Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні – Венс
28 вересня, 18:36

Політика

Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським – Axios
Трамп поговорить з Путіним перед зустріччю із Зеленським – Axios
ЄС готує нові системи захисту від Росії
ЄС готує нові системи захисту від Росії
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
Росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС
Росія заявила про можливе припинення вогню для ремонту Запорізької АЕС
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
Новий уряд Франції вдруге витримав вотум недовіри
«Це ядерна бомба». У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі – що в матеріалах
«Це ядерна бомба». У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі – що в матеріалах

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua