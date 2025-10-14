Головна Країна Події в Україні
Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Розвідка Британії повідомила про втрати РФ з початку вторгнення
фото: RadioSvoboda

Лише цьогоріч Росія втратила понад 330 тис. військових, а щоденні втрати у жовтні перевищували тисячу осіб

Британська розвідка назвала масштаби втрат РФ на війні в Україні. З початку повномасштабного вторгнення загальна кількість вбитих і поранених російських військових оцінюється приблизно у 1,118 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Великої Британії.

За повідомленням Міноборони Великої Британії, лише у 2025 році Росія втратила близько 332 тис. осіб. Середньодобові втрати у вересні становили 950 осіб, що більше, ніж у серпні, а з 5 по 12 жовтня щоденні втрати перевищували тисячу осіб.

Розвідувальний звіт вказує, що з березня по вересень цього року втрати російських військових зменшувалися, проте вже у жовтні спостерігається стабільне зростання.

Нагадаємо, що британська розвідувальна служба MI6 запускає платформу Silent Courier у даркнеті для вербування нових агентів по всьому світу. Через неї потенційні співробітники зможуть анонімно передавати «чутливу інформацію» про незаконну діяльність. Ініціатива спрямована на посилення національної безпеки та спрощення процесу вербування агентів.

Британська розвідка, використовуючи дані Міністерства оборони Великої Британії, провела аналіз потенційних темпів просування російських військ на тимчасово окупованих територіях України. Розрахунки базуються на середньодобових втратах РФ у 2025 році та поточних військових операціях, а також на вимогах Росії щодо контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями. Прогноз показує, що за таких умов повне захоплення цих чотирьох областей могло б зайняти понад чотири роки і призвести до значних додаткових людських втрат серед російських військових. 

За даними британської розвідки та Міністерства оборони Великої Британії, Росія викрадає українських дітей із тимчасово окупованих територій, щоб використовувати їх як потенційних мобілізаційних ресурсів для своєї армії. Частина дітей потрапляє до «перевиховних таборів», де їх готують до військової служби після досягнення повноліття. Загалом, за оцінками українського уряду та відкритих джерел, кількість депортованих дітей перевищує 19,5–35 тисяч, причому деяких примушують брати участь у бойових діях проти власного народу.

Теги: росія втрати британська розвідка окупанти

