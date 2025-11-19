Головна Країна Суспільство
Як «Інтерсіті». Сергій Лещенко розхвалив нові плацкартні вагони «Укрзалізниці»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нові вагони «Укразалізниці» мають плавніший хід, оснащені сучасними кондиціонерами, вакуумними туалетними системами
фото: «Укрзалізниця»

Член наглядової ради «Укрзалізниці»: «Індекс задоволення подорожжю саме в нових плацкартах є найвищим»

Нові плацкартні вагони «Укрзалізниці» отримали високий індекс задоволення пасажирів завдяки сучасним опціям та комфортним умовам поїздки. Про це повідомив Сергій Лещенко, член наглядової ради «Укрзалізниці» в інтервʼю «Главкому». 

За слова Лещенка, «Укрзалізниця» продовжує оновлювати свій пасажирський рухомий склад. «У нас є програма оновлення пасажирських вагонів на Крюківському вагонобудівному заводі, яка здійснюється в рамках платформи «Зроблено в Україні». У жовтні цього року ми закрили державне замовлення на 66 пасажирських вагонів. Серед них були й 16 плацкартних вагонів нового формату, на які є величезний попит. Індекс задоволення подорожжю саме в нових плацкартах є найвищим, тому що очікування є низьким». 

У нових вагонах є індивідуальні розетки, зарядки, світло, вакуумні туалети та інші сучасні рішення.

Нові плацкартні вагони «Укрзалізниці» вже отримали схвальні відгуки від пасажирів
Нові плацкартні вагони «Укрзалізниці» вже отримали схвальні відгуки від пасажирів
фото з відкритих джерел

«Зараз виконується держзамовлення на 95 вагонів традиційного габариту 1-ВМ і п'ять вагонів експериментального габариту Т, який буде на 40 см ширшим і за своїми габаритами відповідати вагону «Інтерсіті». Це буде нове сучасне покоління вагонів, де вже не буде переходу з вагону у вагон через «суфле», не буде опалення вугіллям, буде менша потреба в провідниках, купе стануть ширшими та більш комфортними», – зазначив Лещенко.

Лещенко зазначив, що старі вагони також проходять модернізацію: «Депо «Бахмач» себе дуже добре зарекомендувало в частині відновлення пасажирських вагонів, які мають своє індивідуальне освітлення, зарядні порти, вакуумний туалет тощо. Тобто частина вагонів йде через програму модернізації – з початку року в категорії плацкартів це 21 вагон, частина – виготовляється на Крюківському вагонобудівному».

Нагадаємо, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків. Як зазначає Сергій Лещенко, безоплатні квитки за програмою «УЗ-3000» можна буде отримати в низький сезон на певні напрямки і в певній кількості. За його словами, в середньому це може бути 250 тис. квитків на місяць.

