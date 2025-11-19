Як «Інтерсіті». Сергій Лещенко розхвалив нові плацкартні вагони «Укрзалізниці»

Член наглядової ради «Укрзалізниці»: «Індекс задоволення подорожжю саме в нових плацкартах є найвищим»

Нові плацкартні вагони «Укрзалізниці» отримали високий індекс задоволення пасажирів завдяки сучасним опціям та комфортним умовам поїздки. Про це повідомив Сергій Лещенко, член наглядової ради «Укрзалізниці» в інтервʼю «Главкому».

За слова Лещенка, «Укрзалізниця» продовжує оновлювати свій пасажирський рухомий склад. «У нас є програма оновлення пасажирських вагонів на Крюківському вагонобудівному заводі, яка здійснюється в рамках платформи «Зроблено в Україні». У жовтні цього року ми закрили державне замовлення на 66 пасажирських вагонів. Серед них були й 16 плацкартних вагонів нового формату, на які є величезний попит. Індекс задоволення подорожжю саме в нових плацкартах є найвищим, тому що очікування є низьким».

У нових вагонах є індивідуальні розетки, зарядки, світло, вакуумні туалети та інші сучасні рішення.

Нові плацкартні вагони «Укрзалізниці» вже отримали схвальні відгуки від пасажирів фото з відкритих джерел

«Зараз виконується держзамовлення на 95 вагонів традиційного габариту 1-ВМ і п'ять вагонів експериментального габариту Т, який буде на 40 см ширшим і за своїми габаритами відповідати вагону «Інтерсіті». Це буде нове сучасне покоління вагонів, де вже не буде переходу з вагону у вагон через «суфле», не буде опалення вугіллям, буде менша потреба в провідниках, купе стануть ширшими та більш комфортними», – зазначив Лещенко.

Лещенко зазначив, що старі вагони також проходять модернізацію: «Депо «Бахмач» себе дуже добре зарекомендувало в частині відновлення пасажирських вагонів, які мають своє індивідуальне освітлення, зарядні порти, вакуумний туалет тощо. Тобто частина вагонів йде через програму модернізації – з початку року в категорії плацкартів це 21 вагон, частина – виготовляється на Крюківському вагонобудівному».

