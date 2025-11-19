Українська космічна одіссея за 32 млн грн та друга «Чародійка» з Аріаною Гранде. Кінопрем'єри тижня

Бюджет фільму Wicked: Чародійка. Частина 2 склав $150 млн

Цього тижня у кінопрокаті з'явились вісім нових фільмів. Серед них, зокрема, й вже титулована українська документальна стрічка «Гартовані люттю», присвячена 12-річчю Революції Гідності. «Главком» детально розказує про прем’єри 20 листопада 2025 року.

Wicked: Чародійка. Частина 2 (США)

Режисер: Джон М. Чу

Джон М. Чу Актори: Сінтія Еріво, Аріана Гранде, Джонатан Бейлі, Джеф Голдблюм, Мішель Єо, Ітан Слейтер

Wicked: Чародійка. Частина 2. Фінальний трейлер

Продовження грандіозного музичного кінофентезі, створеного за мотивами популярного бродвейського мюзиклу. Режисером залишився Джон М. Чу, який зняв першу частину «Чародійки». У центрі сюжетних подій – розвиток тем дружби, вибору та відповідальності. Ельфаба (її грає Сінтія Еріво) й Глінда (Аріана Гранде) продовжують перебувати в епіцентрі різноманітних подій. Їхня дружба стає ще складнішою, і нові моральні, політичні та емоційні випробування ставлять їх перед непростими рішеннями. Паралельно розкривається долі й іншого ключового персонажа фільму – Фієро. Його грає британський актор Джонатан Бейлі, який напередодні став найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією видання People.

Сценарій написали Вінні Холцман (авторка мюзиклу) і Дана Фокс. Бюджет фільму – $150 млн. Аналогічний бюджет був і в першої частини, яка вийшла у 2024-му. Тоді їй вдалось зібрати $759 млн. За словами режисера, друга частина стала «ще більш актуальною» в контексті сучасного світу – теми вибору та наслідків рішень набирають ваги саме зараз. До речі, Джон М. Чу з самого початку планував одну стрічку. Але після того, як сценарій перевалив за тригодинну позначку, кіностудія розділила історію на дві частини – щоб не урізати важливі емоційні й музичні моменти.

Сцена з піснею Defying Gravity знімалася понад 10 днів і використовувала одну з найбільших підвісних систем у сучасному кіно. Аріана Гранде для ролі Глінди взяла близько 700 годин вокального тренування, щоб передати звучання мюзиклу максимально точно. Сінтія Еріво виконувала більшість складних вокальних сцен наживо без попереднього запису, щоб передати справжні емоції. За стилем це кіномюзикл з елементами фентезі та пригоди. В сюжеті присутні магія, казковий світ Країни Оз, великі емоції й конфлікти. Показуються і більш глибші теми, такі як відповідальність, влада, дружба і те, якою ціною дається свобода й істина.

Ти – Космос (Україна, Франція, Бельгія)

Режисер: Павло Остріков

Павло Остріков Актори: Володимир Кравчук, Леонід Попадько, Дарія Плахтій, Алексія Депікер

Фільм «Ти – Космос». Трейлер

У центрі сюжету науково-фантастичної трагікомедії «Ти – Космос» – далекобійник Андрій Мельник. Він працює на космічному вантажному судні, перевозить ядерні відходи. Його єдиною компанією на борту є бортовий комп’ютер – робот Максим, що створений, щоб розважати й підтримувати пілота під час довгих польотів. Раптом стається катастрофа – Земля припиняє своє існування і Андрій залишається, фактично, останньою живою людиною у Всесвіті.

Режисер Павло Остріков написав сценарій самостійно. Майже всі сцени зняли до початку повномасштабної війни. Ті, що залишились – доробили восени 2022 року. Виконавець головної ролі, актор Володимир Кравчук, доєднався до ЗСУ на початку великої війни і виконував завдання, зокрема, в Сумській області. Йому вдалось відпроситися до Києва, аби дозняти фільм. Бюджет фільму склав 32 млн грн, з яких майже 20 млн грн – фінансування Держкіно.

Прем’єра фільму відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF) у програмі Discovery. Стрічка також отримала визнання на низці фестивалів. Зокрема, здобула нагороди на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі. А на фестивалі Hallucinations Collectives у Ліоні (Франція) отримала гран-прі та приз журі.

Читайте також інтерв’ю з виконавцем головної ролі фільму «Ти – Космос»: Володимир Кравчук: Зірки в армії розвіюють міф, що служать тільки бідні

Гартовані люттю (Україна, США, Норвегія)

Режисери: Леся Калинська, Руслан Батицький

«Гартовані люттю». Офіційний трейлер

У центрі сюжету документального фільму «Гартовані люттю» – історія Павла та Світлани, які знайомляться під час Революції Гідності наприкінці 2013 року. Зйомки тривали багато років: режисери вели спостереження за ними від мирних протестів 2013-2014 років аж до повномасштабного вторгнення Росії до України у 2022-му. Павло втрачає свій дім у Донецьку, і згодом долучається до українського війська, тоді як Світлана стає волонтеркою. Їхні стосунки піддаються численним випробуванням, а війна все глибше втручається у їхні життя.

Прем'єра «Гартовані люттю» пройшла ще у 2022-му на Tribeca Film Festival у 2022-му. Документальна стрічка також брала участь у багатьох міжнародних кінофестивалях (зокрема, у Стокгольмі, Варшаві, Осло, Клівленді) і перемогла на Melbourne Documentary Film Festival. Фільм «Гартовані люттю» отримав там головну нагороду.

Режисерка Леся Калинська – українка, яка живе в Нью-Йорку, і має освіту з режисури та письменництва. У фільмі є історичні кадри Революції Гідності, а також інтерв’ю з, зокрема, письменником Лесем Подерв’янським та гуртом Kozak System.

Королева рингу (США)

Режисер: Девід Мішо

Девід Мішо Актори: Сідні Свіні, Бен Фостер, Меррітт Вівер, Кеті М. О’Браян, Ітан Ембрі

«Королева рингу» . Офіційний трейлер

Біографічна спортивна драма «Королева рингу», присвячена життю й боротьбі Крісті Мартін – однієї з найвідоміших жіночих боксерок 1990-х. Вона виросла у простому містечку у Західній Вірджинії, далекому від гламурного світу спорту. Крісті виявляє у собі хист до боксу, і під керівництвом свого тренера, який незабаром стає її чоловіком (Бен Фостер у ролі Джима Мартіна), її кар’єра стрімко злітає. Але справжня драма починається не просто на рингу: Крісті змушена зіткнутися зі складними стосунками, домашнім насильством і власною ідентичністю.

Для ролі актриса Сідні Свіні суттєво трансформувала тіло. Вона набрала близько 12 кг м’язової маси, працюючи з дієтологом, тренером із силових вправ і боксерськими тренерами. Бюджет стрічки склав $15 млн. Зйомки тривали 35 днів. Більшість сцен знімали у Північній Кароліні, хоча події фільму охоплюють такі місця, як Західну Вірджинію, Неваду і Флориду. Прем’єра «Королева рингу» відбулася на міжнародному кінофестивалі у Торонто (Канада).

Жага крові (США)

Режисер: Ендрю Белл

Ендрю Белл Актори: Ендрю Белл, Джей Данн, Джон Р. Гоулі, Хлоя Сірен

«Жага крові». Офіційний трейлер

Режисером і сценаристом метафоричного горору «Жага крові», в якому вампіризм переплітається з темою залежності, виступив Ендрю Белл. Він зіграв і головну роль в стрічці. За задумом Белла, кров в його фільмі – не просто символ вампірів. Це наркотик, валюта й пастка одночасно. За сюжетом, головний герой Ерік – молодий хлопець, який став жертвою домашнього насильства. Він потрапляє в галюциногенний «світ крові» – спеціально обробленої вампірської крові, яку люди використовують як наркотик. Його двоюрідний брат Шон одночасно – його дилер і опікун. Він хоче захистити Еріка, але сам перебуває в небезпечному світі торгівлі «кров’ю».

За сюжетом, хлопці, тікаючи від небезпечного світу, роблять нахабний крок: вони вламуються в покинуту хату й знаходять дівчину, замкнену там – це додає історії ще більшої напруги, бо їхня залежність і страх переплітаються з невідомим надприродним. За стилем «Жага крові» – це соціальний горор та драматичний трилер. Режисер використовує вампіризм як метафору для людської вразливості, для болю, а не просто як класичний жах. Світова прем'єра фільму пройшла на Grimmfest у 2024 році.

Хранитель (США, Канада)

Режисер: Осгуд Перкінс

Осгуд Перкінс Актори: Тетяна Маслані, Россіф Сазерленд, Клер Фрізен, Крістін Пак, Ерін Боєс

Хранитель. Офіційний трейлер

Режисер Осгуд Перкінс відомий шанувальникам фільмів жахів авторським підходом до передачі страху на великі екрани. У центрі сюжету психологічного горору «Хранитель» – пара Ліз і Малкольм. Вони приїжджають святкувати романтичну річницю до дерев’яної хатини в глибині лісу. Але Малкольм несподівано їде в місто, залишаючи Ліз саму. І саме в цей момент жінка стикається з чимось надприродним, безіменним, страхітливо реальним.

Перкінс написав сценарій разом із канадським сценаристом Ніком Лепардом. Робота над сценарієм тривала здебільшого під час простою через страйки в Голлівуді 2023 року. Тож команда вирішила працювати в Канаді, з локальною командою й акторами. Музика у стрічці – від композитора Едо Ван Брімена. За словами режисера, вона підсилює відчуття тривоги, непевності, наче мелодія сама «зберігає» темні спогади хатини. Бюджет стрічки склав $6 млн. До речі, виконавці головних ролей, Маслані та Сазерленд, виступили також виконавчими продюсерами фільму «Хранитель».

Шопен, Шопен! (Польща)

Режисер: Міхал Квечінські

Міхал Квечінські Актори: Ерік Кульм, Жозефін Де ла Буме, Віктор Мотеле, Ламбер Вільсон, Пшемислав Ковальські

«Шопен, Шопен!» Офіційний трейлер

В епіцентрі історичного біографічного драматичного фільму – 25-річний композитор Фредерік Шопен у Парижі 1835 року. Його обожнює аристократія, в столиці Франції він дає уроки, пише нові шедеври, веде нічне життя, з’являється на вечірках після концертів. Але під блиском визнання ховається глибока вразливість – Шопен дізнається, що смертельно хворий. І з цього моменту музика стає для нього не просто пристрастю, а рятівною необхідністю. У фільмі присутні сцени імпозантних світських заходів, романтичних моментів, глибоких конфліктів. Сюжет будується як серія епізодів, в якій головна увага зосереджена на внутрішньому світі Шопена.

Режисером стрічки виступив Міхал Квєціньський, а сценарій написав Бартош Янішевський. Головна роль дісталась Еріку Кульму. Актор сам виконує шопенівські композиції у фільмі. Крім того, діалоги головного героя переважно французькою. Бюджет історичного фільму «Шопен, Шопен!» склав 72 млн злотих ($19,7 млн). Стрічка відкривала Гдинський кінофестиваль наприкінці вересня цього року.

DJ Ахмет (Чехія, Хорватія, Сербія, Північна Македонія)

Режисери: Георгі М. Унковскі

Георгі М. Унковскі Актори: Аріф Якуп, Аґуш Агушев, Дора Акан Златанова, Аксель Мехмет

DJ Ахмет. Офіційний трейлер

Головний герой драматичної комедії – 15-річний Ахмет, пастух із віддаленого турецькомовного села Північної Македонії. Його звичайне життя – випасання овець, контроль з боку суворого батька, консервативне оточення і в цілому більше відповідальності, ніж легкості. Гостріше це Ахмет відчув після смерті матері, коли його молодший брат перестав говорити. У цій рутині Ахмет знаходить свій порятунок у музиці: одного разу він випадково потрапляє з вівцями на нічний рейв у лісі. Це кардинально змінило його життя.

До зйомок стрічки було залучено непрофесійний акторський склад. Бюджет «DJ Ахмет» склав €978 тис. Зйомки тривали місяць у селах Північної Македонії, що дозволило показати гірські пейзажі, сільське життя та красу Балкан. Композиторами виступили Ален та Ненад Сінкаузи. Їхній саундтрек майстерно поєднує природні звуки сільського життя з електронними ритмами рейву. За словами режисера, це не просто фон, а справжній голос Ахмета, спосіб самовираження й відчуття свободи головного героя.

Прем’єра «DJ Ахмет» відбулася на міжнародному кінофестивалі Sundance в цьому році, де фільм здобув спеціальну відзнаку журі за креативне бачення. Також творці стрічки отримали приз глядацьких симпатій у категорії World Cinema Dramatic.