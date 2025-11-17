Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо

Місія Preventive полягає у використанні інструментів для «виправлення» ДНК ембріонів на ранній стадії, перш ніж дитина народиться

У США з'явився стартап, який зайнявся покращенням людських ембріонів. Дослідження проводяться поза США, у країні заборонено «редагування зародків людини». Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, та його чоловік Олівер Малгерін стали інвесторами у вкрай суперечливий біотехнологічний стартап під назвою Preventive. Ця компанія, що нещодавно залучила $30 млн інвестицій, прагне розробити технологію генетичного редагування ембріонів з метою запобігання спадковим захворюванням.

Місія Preventive полягає у використанні інструментів, подібних до CRISPR, для «виправлення» ДНК ембріонів на ранній стадії, перш ніж дитина народиться. Підтримуючи інвестицію, Альтман та Малгерін приєднуються до групи техногігантів, які вважають, що втручання в геном необхідне для усунення хвороб, що вражають мільйони людей у світі.

Новий проєкт Сема Альтмана та Олівера Малгеріна викликав критику

Інвестиції в Preventive викликали занепокоєння у науковій спільноті та серед регуляторів, оскільки редагування людських ембріонів для репродукції є незаконним у США, Великій Британії та понад 70 країнах світу. Критики попереджають, що ця технологія є неетичною та небезпечною. Помилки, допущені при редагуванні, є постійними та можуть передаватися майбутнім поколінням.

Найбільші побоювання викликає так званий «слизький шлях» до створення «дизайнерських немовлят», коли батьки зможуть обирати не лише запобігання хворобам, але й такі бажані риси, як інтелект, зріст чи зовнішність.

Стартап Preventive, штаб-квартира якого знаходиться у Сан-Франциско, вже нібито визначив пару зі спадковим захворюванням, яка зацікавлена взяти участь в експерименті. Оскільки у більшості країн діє заборона, повідомляється, що компанія розглядає можливість проведення своїх тестів у юрисдикціях із більш лояльними законами щодо редагування ембріонів, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини.

До слова, в Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою.