Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Сем Альтман із OpenAI інвестує у генетичне редагування ембріонів
фото із відкритих джерел

Місія Preventive полягає у використанні інструментів для «виправлення» ДНК ембріонів на ранній стадії, перш ніж дитина народиться

У США з'явився стартап, який зайнявся покращенням людських ембріонів. Дослідження проводяться поза США, у країні заборонено «редагування зародків людини». Про це пише «Главком» із посиланням на The Times.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, та його чоловік Олівер Малгерін стали інвесторами у вкрай суперечливий біотехнологічний стартап під назвою Preventive. Ця компанія, що нещодавно залучила $30 млн інвестицій, прагне розробити технологію генетичного редагування ембріонів з метою запобігання спадковим захворюванням.

Місія Preventive полягає у використанні інструментів, подібних до CRISPR, для «виправлення» ДНК ембріонів на ранній стадії, перш ніж дитина народиться. Підтримуючи інвестицію, Альтман та Малгерін приєднуються до групи техногігантів, які вважають, що втручання в геном необхідне для усунення хвороб, що вражають мільйони людей у світі.

Новий проєкт Сема Альтмана та Олівера Малгеріна викликав критику
Новий проєкт Сема Альтмана та Олівера Малгеріна викликав критику

Інвестиції в Preventive викликали занепокоєння у науковій спільноті та серед регуляторів, оскільки редагування людських ембріонів для репродукції є незаконним у США, Великій Британії та понад 70 країнах світу. Критики попереджають, що ця технологія є неетичною та небезпечною. Помилки, допущені при редагуванні, є постійними та можуть передаватися майбутнім поколінням.

Найбільші побоювання викликає так званий «слизький шлях» до створення «дизайнерських немовлят», коли батьки зможуть обирати не лише запобігання хворобам, але й такі бажані риси, як інтелект, зріст чи зовнішність.

Стартап Preventive, штаб-квартира якого знаходиться у Сан-Франциско, вже нібито визначив пару зі спадковим захворюванням, яка зацікавлена взяти участь в експерименті. Оскільки у більшості країн діє заборона, повідомляється, що компанія розглядає можливість проведення своїх тестів у юрисдикціях із більш лояльними законами щодо редагування ембріонів, зокрема в Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ).

До слова, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період до та після народження дитини.

До слова, в Україні стартував новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер до участі можуть долучитися більше сімей із низьким рівнем доходів – навіть ті, які досі не користувалися державною підтримкою.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент чоловік батьки квартира дитина законопроєкт Сем Альтман

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вірить, що Трамп допоможе завершити війну
Зеленський повідомив, що про далекобійні ракети з Трампом поки не говоритимуть
17 жовтня, 23:59
Ракета Tomahawk
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
22 жовтня, 22:24
Президент: Дякую Raytheon за готовність і надалі підтримувати Україну
Зеленський у США зустрівся з представниками виробника Patriot
17 жовтня, 08:51
Ідея зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті зазнала поразки
«Не дуже віриш в чистоту цієї ідеї». Зеленський пояснив, чому «згоріла» ідея переговорів у Будапешті
28 жовтня, 10:40
Зеленський та Трамп у Білому домі
Зеленський розповів, як відноситься до Трампа
9 листопада, 23:22
РФ масовано атакувала Вінниччину
Вінниччина: померла семирічна дитина, поранена під час російської атаки
30 жовтня, 12:25
Президент і військові детально обговорили потреби бригади
На пункті управління бригади «Рубіж» Зеленський заслухав доповідь військових
4 листопада, 15:42
Президент зустрівся з воїнами 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
Зеленський відвідав фронт, Рада підтримала законопроєкт про нову відстрочку. Головне за 4 листопада
4 листопада, 21:22
Зеленський очікує від Свириденко кандидатів на посади міністрів енергетики та юстиції
Зеленський обговорив із Свириденко кадрові зміни в уряді
14 листопада, 12:36

Здоров'я

Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо
Стартап із США зайнявся генетичним редагуванням людських ембріонів: що відомо
Гарбуз проти соняшнику: дієтологи порівняли, яке насіння найкраще для здоров'я
Гарбуз проти соняшнику: дієтологи порівняли, яке насіння найкраще для здоров'я
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
Найкорисніші види риби для здоров'я серця та мозку: рекомендації дієтологів
Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
Гіпертонія серед дітей у світі різко зросла за останні два десятиліття: вчені назвали причини
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я
Дієтологи одностайно назвали найкориснішу олію для здоров'я
Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок
Пальмова олія та рак: вчені встановили зв'язок

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua