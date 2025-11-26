Головна Київ Новини
Літній пасажир електрички зазнав відкритих переломів обох ніг: деталі інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Машиніст електропоїзда рушив, не переконавшись, що усі пасажири зайшли у вагон
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Затиснутий дверима електрички чоловік травмувався об виступи платформи, внаслідок чого отримав відкриті переломи обох ніг

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт стосовно машиніста електропоїзда, через дії якого 82-річний пасажир отримав відкриті переломи обох ніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Слідство встановило, що під час керування електропоїздом машиніст зачинив двері на станції «Троєщина 2» та почав рух. В цей час у дверях затиснуло 82-річного чоловіка, який під час посадки в вагон оступився та впав, а його ноги залишилися зовні вагона.

«В такому положенні потерпілий проїхав до наступної зупинки та травмувався об виступи платформи, внаслідок чого отримав відкриті переломи обох ніг», – зазначили у прокуратурі.

фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Дії машиніста кваліфіковано за ч. 2 ст. 276 КК України, а саме як порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху, що спричинили потерпілому тяжкі тілесні ушкодження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, на Фастівщині потяг травмував 44-річну жінку, внаслідок чого вона померла на місці події. Попередньо встановлено, що пасажирський потяг сполученням Київ-Чернівці збив жінку, яка рухалася по коліях у невстановленому місці.

