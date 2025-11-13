Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп подав до суду на BBC – Білий дім

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп подав до суду на BBC – Білий дім
Президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC
фото: АР

Трамп і його юристи стверджують, що сюжет ВВС серйозно шкодить його репутації та завдає фінансової і моральної шкоди

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC через нібито «навмисно спотворене редагування» його промови в документальному фільмі, що був показаний минулого року. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, пише «Главком».

Речниця заявила, що Трамп «глибоко стурбований» тим, як були змонтовані його слова, назвавши це прикладом класичної «фейкової новини».

«Президент чітко висловився, що BBC стала лівою пропагандистською машиною, яку фінансують британські платники податків. Це дуже прикро для великої нації, як Великобританія», – сказала Лівітт.

Прессекретарка також підтвердила, що юридичні радники президента подали позов проти BBC і зазначила, що питання публічного вибачення з боку корпорації залежить від її рішення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року

Зауважимо, що у листі до BBC, який був надісланий його юридичною командою, Трамп вимагає від корпорації негайно відкликати програму, заявляючи, що вона є «неправдивою та наклепницькою». В юридичному зверненні йдеться про три основні вимоги: публікацію спростування, вибачення та матеріальну компенсацію.

Цей інцидент викликав серйозний внутрішній скандал у BBC, що призвів до відставки генерального директора Тіма Дейві та керівниці новинного відділу Дебори Тернесс. Медіакомпанія ВВС вже вибачилася за «помилкове судження» щодо монтажу і пояснила, що метою було лише передати ключові моменти з промови Трампа у скороченому форматі. Однак, змішування уривків з промови, що відбулися з інтервалом у понад годину, спричинило враження, ніби Трамп закликав до насильства.

Трамп і його юристи стверджують, що це серйозно шкодить його репутації та завдає фінансової і моральної шкоди. 

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп скандал суд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шатдаун та брак диспетчерів паралізували аеропорти Чикаго та Нью-Йорка
Президент США висунув ультиматум авіадиспетчерам
11 листопада, 14:47
Джон Коул, представник президента США у Білорусі та Лукашенко
Що стоїть за призначенням Трампа спецпосланника по Білорусі?
10 листопада, 13:23
Китай і США одночасно скасували портові збори для суден
США та Китай призупинили портові збори на рік
10 листопада, 13:14
Трамп розповів про телефонну розмову з Путіним
Путін просив мене допомогти закінчити війну в Україні – Трамп
6 листопада, 03:57
Раніше Кім Чен Ин заявляв, що відкритий до переговорів зі США
Північна Корея готується до майбутньої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина
5 листопада, 09:37
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
Переговори Трамп-Сі. Україна відкладена на потім
30 жовтня, 08:35
Президент України Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генеральним секретарем Марком Рютте у Лондоні
Європа зміцнює підтримку України та впливає на позицію Трампа – NYT
25 жовтня, 02:49
Путін вимагав від України здати Донеччину для припинення війни
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
18 жовтня, 23:48
Посадовиця оформила ІІ групу інвалідності та пізніше подовжила її в місцевій МСЕК
Прокурорка відмовилась від повторного медогляду, бо раптово «одужала»
17 жовтня, 16:58

Політика

Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні
Фінляндія відреагувала на корупційний скандал в Україні
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
Найдовший в історії США шатдаун закінчився: Трамп поставив фінальний підпис
Трамп подав до суду на BBC – Білий дім
Трамп подав до суду на BBC – Білий дім
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
Пєсков заманює Трампа на переговори з Путіним «яскравими горизонтами» для США та РФ
Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали
Польський міністр: Путін виявився слабшим, ніж ми думали
Палата представників США схвалила фінансування уряду
Палата представників США схвалила фінансування уряду

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua