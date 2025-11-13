Трамп подав до суду на BBC – Білий дім

Трамп і його юристи стверджують, що сюжет ВВС серйозно шкодить його репутації та завдає фінансової і моральної шкоди

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC через нібито «навмисно спотворене редагування» його промови в документальному фільмі, що був показаний минулого року. Про це заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу, пише «Главком».

Речниця заявила, що Трамп «глибоко стурбований» тим, як були змонтовані його слова, назвавши це прикладом класичної «фейкової новини».

«Президент чітко висловився, що BBC стала лівою пропагандистською машиною, яку фінансують британські платники податків. Це дуже прикро для великої нації, як Великобританія», – сказала Лівітт.

Прессекретарка також підтвердила, що юридичні радники президента подали позов проти BBC і зазначила, що питання публічного вибачення з боку корпорації залежить від її рішення.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року

Зауважимо, що у листі до BBC, який був надісланий його юридичною командою, Трамп вимагає від корпорації негайно відкликати програму, заявляючи, що вона є «неправдивою та наклепницькою». В юридичному зверненні йдеться про три основні вимоги: публікацію спростування, вибачення та матеріальну компенсацію.

Цей інцидент викликав серйозний внутрішній скандал у BBC, що призвів до відставки генерального директора Тіма Дейві та керівниці новинного відділу Дебори Тернесс. Медіакомпанія ВВС вже вибачилася за «помилкове судження» щодо монтажу і пояснила, що метою було лише передати ключові моменти з промови Трампа у скороченому форматі. Однак, змішування уривків з промови, що відбулися з інтервалом у понад годину, спричинило враження, ніби Трамп закликав до насильства.

Трамп і його юристи стверджують, що це серйозно шкодить його репутації та завдає фінансової і моральної шкоди.