Посол Естонії при НАТО запропонував перехоплювати танкери РФ поза Балтійським морем

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
У НАТО запропонували змістити перехоплення «тіньового флоту» РФ до Північного моря
фото: EPA/UPG

Юрі Луїк заявив, що зупинка російських танкерів у Північному чи Середземному морях знижує ризики ескалації та дозволяє долучити союзників

Посол Естонії при НАТО Юрі Луїк вважає, що перехоплення суден російського «тіньового флоту» доцільніше здійснювати за межами Балтійського моря. За його словами, такі дії можуть бути безпечнішими та ефективнішими з огляду на можливості колективної участі союзників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Independence Avenue Media.

Відповідаючи на запитання про протидію транспортуванню російської нафти через Балтійське море, Луїк наголосив, що ключовим фактором у боротьбі з «тіньовим флотом» є координація дій між країнами НАТО.

«Думаю, для нас у питанні «тіньового флоту» ключовим є єдність зусиль. Адже очевидно, що якщо зупинка цих суден буде лише завданням Фінляндії та Естонії, то Росія матиме перевагу. У військовому сенсі, як ви знаєте, вони використовували бойові кораблі для супроводу своїх тіньових танкерів, і було б вкрай нерозумно, якби відповідальність за це питання лежала лише на нас», – зазначив Луїк.

За його словами, ефективніше діяти вже після виходу суден із Балтійського моря: у Північному морі, Атлантиці або Середземному морі, де до контролю можуть долучатися ширші коаліції союзників.

«Ми знаємо, що це за судна і куди вони прямують. Деякі з них, умовно кажучи, повертають ліворуч і йдуть у бік Китаю та Індії з одного напрямку. Є й ті, хто намагається проходити Північним морським шляхом, перетинаючи, наприклад, зони відповідальності деяких північних союзників. Тобто, по суті, ми знаємо кожне судно, яке належить до «тіньового флоту». Тому їх можна зупиняти будь де. Не обов’язково робити це саме в Балтійському морі», – сказав дипломат.

Він також зазначив, що окремі союзники вже здійснюють подібні кроки. «Я сподіваюся, що всі союзники приєднаються до цих зусиль. Очевидно, що більш безпечно робити це, зокрема, у Середземному морі», – додав Луїк, згадавши приклади зупинки суден французькою стороною поблизу Бреста та у Середземному морі.

Раніше Сполучені Штати вже вдавалися до силових кроків у межах санкційної політики проти суден, пов’язаних із підсанкційними перевезеннями. Зокрема, американські військові перехопили танкер Aquila II в Індійському океані через порушення санкційного режиму.

 

Теги: Естонія Балтійське море посол нафта

