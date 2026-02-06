Посол США у Польші оголосив бойкот голові парламенту через Трампа

Влодзімєж Чажастий вважає, що політика Трампа є «транзакційною», базується на силі та дестабілізує міжнародні організації

Голова польського парламенту Влодзімєж Чажастий відхилив пропозицію спікерів парламентів США та Ізраїлю об’єднати зусилля для номінації Трампа на Нобелівську премію миру у 2026 році

Посол США у Варшаві Том Роуз оголосив про повне припинення контактів зі спікером польського Сейму Влодзімєжем Чажастим. Причиною такого радикального кроку стала відмова польського політика підтримати ініціативу щодо висунення Дональда Трампа на Нобелівську премію миру у 2026 році. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Конфлікт розпочався із заяви Чажастого, який відхилив пропозицію спікерів парламентів США та Ізраїлю об’єднати зусилля для номінації американського президента. Польський спікер аргументував свою позицію тим, що політика Трампа є «транзакційною», базується на силі та дестабілізує міжнародні організації, через що він «не заслуговує» на таку високу нагороду. Посол Том Роуз назвав ці висловлювання «обурливими та безпідставними образами», наголосивши, що Вашингтон більше не матиме жодних справ із Чажастим, оскільки той став перешкодою для союзницьких відносин.

Ситуація швидко переросла у публічну дискусію між вищим керівництвом Польщі та американським дипломатом. Прем'єр-міністр Дональд Туск став на захист свого коаліційного партнера, зауваживши у соцмережі X, що партнери повинні поважати один одного, а не «читати лекції». Натомість представники польської опозиції та оточення президента Кароля Навроцького розкритикували Чажастого, звинувативши його в нерозумінні стратегічного значення альянсу зі Сполученими Штатами.

Сам Влодзімєж Чажастий, заявив, що шкодує про таку реакцію, проте залишається вірним своїм принципам.

Як відомо, Польща готова підтримати висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, проте з важливою обмовкою: мир в Україні має бути не просто «швидким», а справедливим. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час пресконференції у Варшаві.

Радослав Сікорський окреслив позицію польського уряду. Він наголосив, що мир не може бути досягнутий ціною капітуляції України або визнання незаконних анексій.

Нагадаємо, лідерка венесуельської опозиції передала свою медаль Дональду Трампу. Нобелівська премія миру залишається невіддільною від лауреата, незалежно від того, кому передано медаль.

У Нобелівському комітеті підкреслили, що незалежно від подальшої долі медалі або інших елементів нагороди, саме первинний лауреат назавжди залишається записаним в історії як одержувач Нобелівської премії.