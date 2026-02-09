Португалія обрала президента: ним став соціаліст Антоніу Жозе Сегуру

Сегуру позиціонує себе як представника сучасних і поміркованих лівих, здатних бути арбітром у політичних кризах і гарантом демократичних цінностей

Сегуру стане першим соціалістом на цій посаді за останні 20 років

Португалія обрала нового главу держави – ним став 63-річний соціаліст Антоніу Жозе Сегуру. За підсумками другого туру президентських виборів, він упевнено переміг ультраправого опонента Андре Вентура, отримавши п’ятирічний мандат довіри від виборців. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Сегуру, якого після першого туру публічно підтримали низка впливових консерваторів, зібрав близько 66% голосів після підрахунку 95% бюлетенів. Його суперник набрав 34%, що свідчить про помітне зростання підтримки ультраправих сил у країні.

Антоніу Жозе Сегуру стане першим соціалістом на цій посаді за останні 20 років, змінивши консерватора Марселу Ребелу де Соузу, який відбув два терміни. Підтримка Сегуру з боку центристів і правих пояснювалася побоюваннями щодо популістських та авторитарних заяв Вентури.

Попри серію штормів і повеней, які охопили країну напередодні голосування, явка залишилася майже на рівні першого туру. Лише кілька невеликих муніципалітетів були змушені відкласти вибори на тиждень через негоду.

Варто зазначити, що у Португалії востаннє президента обирали у 2016 році. Тоді перемогу здобув чинний глава держави Марсело Ребелу де Соуза, який представляв правоцентристський табір і згодом відбув два президентські терміни поспіль.

Хоча президент у Португалії не має виконавчої влади, він залишається впливовою політичною фігурою та може накладати вето на закони, ухвалені парламентом, а також розпускати парламент і оголошувати дострокові вибори.