Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка
Біля стадіону State Farm у штаті Арізона зібралася величезна черга з охочих попрощатися з Кірком
У неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.
Слова дружини Кірка і Трампа
На траурному заході виступив президент США Дональд Трамп, який назвав цей день «важким». Він відзначив ключову роль Кірка у своїй перемозі на виборах 2024 року. Серед інших ораторів були віцепрезидент Дж. Д. Венс, міністр оборони Піт Гегсет, Дональд Трамп-молодший, коментатор Такер Карлсон, а також помічники Трампа Стівен Міллер та Серджіо Гор.
Крім того, на церемонії був помічений генеральний директор Tesla Ілон Маск, який колись був близьким союзником Трампа.
Вдова американського консервативного політика Чарлі Кірка Еріка яка вдягнула на церемонію прощання білий костюм, заявила, що вибачила чоловіка, якого підозрюють у вбивстві її чоловіка.
«Я прощаю його, тому що Христос прощав. І так би вчинив Чарлі», – сказала жінка. Вона наголосила, що ненависть не може бути відповіддю на ненависть. Після цього ті, хто прийшов на прощання з Кірком, піднялися зі своїх місць і почали аплодувати Еріці.
Дружина Кірка також нагадала, що її чоловік намагався врятувати молодих людей від безглуздого життя.
Рубіо наголосив, що скептично ставився до активіста та його ініціативи Turning Point, однак все ж поважав його. Саме тому назвав свій скептицизм помилковим. За його словами, Кірк був «дивовижною людиною з великою кількістю мудрості для такої молодої людини».
Міністр оборони США Піт Гегсет назвав Кірка «воїном» і людиною, яка вірила в менший уряд і «набагато більше в Бога».
Поворотний момент у напруженій політичній атмосфері
Засновник організації Turning Point USA, яка мобілізувала молодих консерваторів, Чарлі Кірк був смертельно поранений під час дебатів на передвиборчому заході в Університеті штату Юта. Його смерть, що сталася в епоху глибокого політичного розколу, розглядається як поворотний момент у напруженій політичній обстановці в країні.
Згідно з повідомленнями організаторів, черги охочих попрощатися з Кірком почали шикуватися ще до світанку, а стадіон, що вміщує понад 63 тис. осіб, швидко заповнився людьми, одягненими в патріотичні червоно-біло-сині кольори.
Нагадаємо, Чарлі Кірк – блогер, політичний активіст і подкастер, один із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та одна з провідних консервативних медійних особистостей у США.
Консервативний активіст і союзник президента США Дональда Трампа Чарлі Кірк був поранений у шию під час виступу в університеті Юти 10 вересня.
Пораненого активіста госпіталізували, а присутніх евакуювали з території закладу. Через кілька годин після замаху Трамп повідомив про смерть Кірка.
Раніше стало відомо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.
Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.
Коментарі — 0