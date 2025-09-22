Головна Світ Політика
Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Трамп та дружина Кірка були схвильованими
фото: Reuters

Біля стадіону State Farm у штаті Арізона зібралася величезна черга з охочих попрощатися з Кірком

У неділю, 21 вересня, десятки тисяч людей зібралися на стадіоні State Farm в Арізоні, щоб вшанувати пам'ять Чарлі Кірка, впливового консервативного активіста. За оцінками ЗМІ, кількість присутніх сягала 100 тис. осіб, що підкреслює значний вплив 31-річного Кірка на американську політику. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Слова дружини Кірка і Трампа 

На траурному заході виступив президент США Дональд Трамп, який назвав цей день «важким». Він відзначив ключову роль Кірка у своїй перемозі на виборах 2024 року. Серед інших ораторів були віцепрезидент Дж. Д. Венс, міністр оборони Піт Гегсет, Дональд Трамп-молодший, коментатор Такер Карлсон, а також помічники Трампа Стівен Міллер та Серджіо Гор.

Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка фото 1
фото: news.sky

Крім того, на церемонії був помічений генеральний директор Tesla Ілон Маск, який колись був близьким союзником Трампа.

Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка фото 2
фото: AP

Вдова американського консервативного політика Чарлі Кірка Еріка яка вдягнула на церемонію прощання білий костюм, заявила, що вибачила чоловіка, якого підозрюють у вбивстві її чоловіка. 

Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка фото 3
фото: Reuters

«Я прощаю його, тому що Христос прощав. І так би вчинив Чарлі», – сказала жінка. Вона наголосила, що ненависть не може бути відповіддю на ненависть. Після цього ті, хто прийшов на прощання з Кірком, піднялися зі своїх місць і почали аплодувати Еріці.

Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка фото 4
фото: скріншот відео FOX 5
Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка фото 5
фото: скріншот відео FOX 5
Вдова у білому та шоу на стадіоні за участю Трампа. Як пройшов похорон Чарлі Кірка фото 6
фото: скріншот відео FOX 5

Дружина Кірка також нагадала, що її чоловік намагався врятувати молодих людей від безглуздого життя.

Рубіо наголосив, що скептично ставився до активіста та його ініціативи Turning Point, однак все ж поважав його. Саме тому назвав свій скептицизм помилковим. За його словами, Кірк був «дивовижною людиною з великою кількістю мудрості для такої молодої людини».

Міністр оборони США Піт Гегсет назвав Кірка «воїном»  і людиною, яка вірила в менший уряд і «набагато більше в Бога».

Поворотний момент у напруженій політичній атмосфері

Засновник організації Turning Point USA, яка мобілізувала молодих консерваторів, Чарлі Кірк був смертельно поранений під час дебатів на передвиборчому заході в Університеті штату Юта. Його смерть, що сталася в епоху глибокого політичного розколу, розглядається як поворотний момент у напруженій політичній обстановці в країні.

Згідно з повідомленнями організаторів, черги охочих попрощатися з Кірком почали шикуватися ще до світанку, а стадіон, що вміщує понад 63 тис. осіб, швидко заповнився людьми, одягненими в патріотичні червоно-біло-сині кольори.

фото: The New York Times

Нагадаємо, Чарлі Кірк – блогер, політичний активіст і подкастер, один із найвідоміших прихильників Дональда Трампа та одна з провідних консервативних медійних особистостей у США.

Консервативний активіст і союзник президента США Дональда Трампа Чарлі Кірк був поранений у шию під час виступу в університеті Юти 10 вересня.

Пораненого активіста госпіталізували, а присутніх евакуювали з території закладу. Через кілька годин після замаху Трамп повідомив про смерть Кірка.

Раніше стало відомо, що прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Цікаво, що підозрюваний у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон використав ім'я Дональда Трампа як псевдонім в ігровій платформі Steam.

