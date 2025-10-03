У Москві затримано контролера держсистеми бронювання авіаквитків

Олігарха Ібрагіма Сулейманова підозрюють у вбивстві

У Москві затримали мільярдера Ібрагіма Сулейманова за підозрою у вчиненні вбивства, яке, ймовірно, сталося кілька років тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Затриманому вже пред'явили звинувачення за статтею про вбивство. Наразі Сулейманов перебуває під вартою, і слідство має намір клопотати про його арешт.

Ібрагім Сулейманов є одним із найвпливовіших та найбільш загадкових олігархів сучасної Росії. Раніше він вже мав проблеми із законом: його судили за шахрайство та відмивання грошей. Незважаючи на відбуте покарання, він зумів зберегти свій вплив та позиції у ключових секторах економіки.

Донедавна Сулейманов контролював державну систему бронювання авіаквитків, а також мав значний вплив у транспортній, авіаційній та інформаційно-технологічній галузях.

Слідство у справі триває.

