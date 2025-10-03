Головна Світ Політика
У Москві затримано контролера держсистеми бронювання авіаквитків

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Слідство у справі триває
фото з відкритих джерел

Олігарха Ібрагіма Сулейманова підозрюють у вбивстві

У Москві затримали мільярдера Ібрагіма Сулейманова за підозрою у вчиненні вбивства, яке, ймовірно, сталося кілька років тому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Затриманому вже пред'явили звинувачення за статтею про вбивство. Наразі Сулейманов перебуває під вартою, і слідство має намір клопотати про його арешт.

Ібрагім Сулейманов є одним із найвпливовіших та найбільш загадкових олігархів сучасної Росії. Раніше він вже мав проблеми із законом: його судили за шахрайство та відмивання грошей. Незважаючи на відбуте покарання, він зумів зберегти свій вплив та позиції у ключових секторах економіки.

Донедавна Сулейманов контролював державну систему бронювання авіаквитків, а також мав значний вплив у транспортній, авіаційній та інформаційно-технологічній галузях.

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, резонансне вбивство було скоєне тренером з вільної боротьби у дагестанському місті Дербент. Про це інформує «Главком».

Як повідомляють російські ресурси, тренер із вільної боротьби спортивної школи «Дербент» Раміс Абдулкадиров почав зустрічатися з місцевою мешканкою. Однак, 18-річний син жінки Шаміль був категорично проти цих стосунків. 

Шаміль кілька разів зустрічався із відомим у республіці тренером. Зазначається, що розмови завершувалися сваркою. Шаміль вимагав, щоб Раміс припинив стосунки з його мамою. Кілька разів він приходив до будинку тренера, але тоді все завершувалося без нанесення шкоди здоров'ю.

До слова, у Жовтневому районному суді Іжевська колегія присяжних винесла обвинувальний вердикт 53-річному Ігорю Красновському, онуку конструктора Михайла Калашникова. Про це повідомляє «Главком».

Красновський був визнаний винним у умисному вбивстві та погрозах вчинити розправу. 

Згідно з матеріалами справи, 14 січня цього року між Ігорем Красновським та чемпіоном РРФСР з баскетболу Андрієм Сидориком сталася сварка, яка переросла в бійку. У результаті конфлікту Красновський завдав Сидорику численні ножові поранення, від яких спортсмен помер.

Теги: росія олігархи вбивство

