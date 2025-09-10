Головна Країна Кримінал
Вбивство Парубія: прокуратура спростовує чутки про знайдену зброю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вбивство Парубія: прокуратура спростовує чутки про знайдену зброю
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави
колаж: glavcom.ua

Прокуратура закликає не вірити фейкам про зброю у справі Парубія

Львівська обласна прокуратура офіційно спростувала інформацію, яка поширюється в мережі, про нібито знайдену зброю, з якої було вбито народного депутата Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

У прокуратурі заявили, що зброю, з якої скоєно вбивство, наразі не знайдено, і пошуки тривають. За офіційними даними, 30 серпня 52-річний львів'янин здійснив вісім пострілів у політика, внаслідок чого потерпілий загинув на місці.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 КК України (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю).

Прокуратура закликає представників медіа та громадськість користуватися виключно перевіреною офіційною інформацією.

Нагадаємо, за даними досудового розслідування, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Як повідомляв «Главком», 2 вересня Галицький районний суд Львова узяв під варту львів’янина Михайла Сцельнікова. Того ж дня Офіс генпрокурора перекваліфікував дії підозрюваного.

«З урахуванням зібраних доказів правову кваліфікацію кримінального правопорушення змінено на ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) КК України», – йдеться в повідомленні.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Також підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік додав, що це була «його помста українській владі», а шантажу з боку РФ не було. «Я визнаю, я його вбив. І хочу проситися, щоб мене обміняли на військовополонених, щоб я міг поїхати і знайти тіло свого сина», – заявив він.

Зокрема, львівська письменниця Олена Чернінька вийшла з першою публічною заявою після повідомлення про затримання її колишнього чоловіка Михайла Сцельнікова. Вона зазначила, що затриманий майже не спілкувався з загиблим сином, а коли син вирішив йти на війну, то вони посварились, ба більше, полеглий воїн Михайло-Віктор Сцельніков заблокував батька, бо мали різні позиції.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів про свої контакти з представниками РФ. За даними джерел ЗМІ, чоловік вийшов на зв’язок з представниками РФ під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти. Підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія розповів, що мав сина-військовослужбовця, а у 2023-му році дізнався від його побратимів, що він зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Теги: Андрій Парубій зброя прокуратура вбивство

