Поліція затримала жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку

Після вживання алкоголю жінка народила донечку та одразу викинула її з вікна шостого поверху

Одеські правоохоронці затримали 39-річну жінку, яка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Вчора, 8 вересня, правоохоронці отримали повідомлення про знайдене тіло немовляти біля будівлі гуртожитку. На місце направили оперативну групу з мобільною ДНК-лабораторією. Менш ніж за пів години поліціянти встановили, що матір померлої дитини – 39-річна жінка з сусідньої області.

Дитина загинула через падіння з висоти фото: Facebook/Поліція Одеської області

За даними слідства, жінка була в кімнаті гуртожитку на шостому поверсі, за місцем проживання свого співмешканця. Після вживання алкоголю жінка народила донечку та одразу ж викинула її з вікна на вулицю. А потім намагалась приховати сліди злочину. За попередніми даними, дитина народилася живою, але загинула від отриманих травм унаслідок падіння з висоти.

Правоохоронці затримали жінку. Нині вона перебуває у пологовому будинку під наглядом лікарів та поліціянтів. Її дії кваліфікували за ст. 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матірʼю своєї новонародженої дитини відразу після пологів. За цією статтею загрожує до пʼяти років позбавлення волі.

За даними правоохоронців, у затриманої є малолітній син, який проживає з бабусею на Миколаївщині. Правоохоронці передали інформацію щодо матері соцслужбі для вирішення подальшої долі дитини.

Нині вирішується питання щодо повідомлення жінці про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах досудового розслідування буде проведено низку судових експертиз, у тому числі судово-психіатричну, яка визначить осудність жінки.

Нагадаємо, в Одесі завідувачка одного з гуртожитків у Приморському районі Одеси виявила біля будівлі немовля без ознак життя.