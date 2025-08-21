Президент повідомив, куди росіяни перекидають війська з Курщини

За даними глави держави, ворог перекидає війська на Запоріжжя

Українські сили зберігають свою присутність у Курській області Росії. Завдяки цьому російські війська продовжують залишатись на позиціях та їх не перекидають на інші напрямки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«У Курській області тримаємо нашу присутність. Завдяки цій присутності на сьогодні десятки тисяч особового складу «рускіх» там перебувають та їх не перекидають на Донеччину та інші напрямки», – відмітив він.

Глава держави уточнив, що на Запоріжжі йде нарощення сил противника. Частину військ з Курського напрямку противник все ж перекидає сюди, при цьому українські позиції там не втрачено.

На Харківському напрямку нині без змін, загрози відсутні. Також немає загрози просування на Сумщині. Що стосується Куп'янська, то у північній частині були виявлені диверсійні групи. Там також проводиться контрдиверсійна операція.

Зазначимо, що згідно зі зведенням Генштабу, 20 серпня станом на 22:00 відбулося 128 бойових зіткнень. Найбільше з них на Покровському напрямку. Також окупанти здійснили дві наступальні дії в районі Голубівки та у напрямку Куп’янська.

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня українські підрозділи завдали вогневого ураження по колоні противника на трасі Рильськ – Хомутовка Курської області РФ. У результаті удару серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Еседулла Абачев – заступник командувача угруповання військ «Сєвєр» ЗС РФ.