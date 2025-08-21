Головна Країна Політика
Якщо Путін збрехав? Зеленський пояснив, що має відбутися, якщо його зустріч з диктатором зірветься

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Якщо Путін збрехав? Зеленський пояснив, що має відбутися, якщо його зустріч з диктатором зірветься
Зеленський: «Ми всі розуміємо, що вторинні санкції – це вбивча сила для «рускіх»
фото: Офіс президента

Якщо Путін збрехав? Зеленський пояснив, що має відбутися, якщо його зустріч з диктатором зірветься

Якщо зустріч із Володимиром Путіним зірветься, то США мають відреагувати, оскільки президенту Трампу на сьогодні важливо і вигідно закінчити цю війну.  Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком». 

«Я одразу відреагував на двосторонню зустріч. Ми готові. А що якщо «рускіє»  не готові? Європейці підняли це питання. Якщо «рускіє» не готові, то ми би хотіли бачити сильну реакцію Сполучених Штатів на це. Ми сподіваємося, що Америка буде реагувати. Тому що вони самі кажуть: «Ок. Тоді двостороння, а потім тристороння, і Путін на це погодиться». Має погодитися, тому що якщо одна зі сторін не хоче закінчувати цю війну, то Америка буде реагувати. Ми хочемо закінчення цієї війни й чітко це демонструємо. Отже, зараз має бути крок від російської сторони. Ми зробили крок назустріч. І вони повинні щось зробити, щоб продемонструвати, що вони так хочуть закінчити війну, як говорили», – розповів Зеленський. 

Очільник держави підкреслив, що Трампу на сьогодні важливо і вигідно закінчити цю війну: «Йому потрібно вийти з цього з успіхом. І цей успіх залежить від справедливості закінчення цієї війни». 

«Що стосується санкцій. Ми всі розуміємо, що вторинні санкції – це вбивча сила для «рускіх». І ми розуміємо, що нам це потрібно. Ми розуміємо, що нові тарифи, які президент Трамп може запроваджувати на ті чи інші країни, які мають експортно-імпортні відносини з «рускімі», також вплинуть на економіку Росії. Мій сигнал був президенту Трампу дуже прямий. Ми готові на конфігурацію двосторонньої і тристоронньої зустрічей. І якщо «рускі» не готові на таке – ми просимо ввести тарифи. Ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює», – сказав глава держави. 

Зазначимо, президент США Дональд Трамп висловився про саміт президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. За словами американського лідера, триває активна підготовка до зустрічі президентів України та Росії.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським. 

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень в якості майданчика для мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина. Також речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталії Ейсмонт заявила, що Мінськ теж може прийняти зустріч, але на роль посередника не напрошується. 

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський

