Місце зустрічі з Путіним. Зеленський розказав, на які країни він погоджується

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
Місце зустрічі з Путіним. Зеленський розказав, на які країни він погоджується
Зеленський: «Зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони»
фото: Офіс президента України

«Зустріч мала б пройти в нейтральній Європі», – президент

Двостороння зустріч із Володимиром Путіним має відбутися в нейтральній Європі. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком». 

«Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося. Туреччина? Туреччина для нас – це країна НАТО і частина Європи. І ми не проти. Тому що для мене зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони», – розповів Зеленський. 

Президент підкреслив, що зустрічі в Москві не може бути. Зазначимо, 18 серпня російський диктатор Володимир Путін під час розмови з президентом США Трампом запропонував Москву як місце для двосторонньої зустрічі з президентом України Зеленським. 

Також Зеленський відповів на чутки про зустріч із Путіним у Будапешті. «Що стосується Будапешту. Я попросив президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати. І вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта. Що стосується Будапешта як майданчику, – мені здається, що на сьогодні це непросто. Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України», – розповів Зеленський. 

Зазначимо, президент США Дональд Трамп висловився про саміт президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. За словами американського лідера, триває активна підготовка до зустрічі президентів України та Росії.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським. 

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень в якості майданчика для мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина. Також речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталії Ейсмонт заявила, що Мінськ теж може прийняти зустріч, але на роль посередника не напрошується. 

Теги: Європа путін Володимир Зеленський

