Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини

Глава держави: Знищено окупантів, які пройшли вглиб біля Покровська

Президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивні зміни на фронті. За його словами, Збройним Силам України вдалося знищити окупантів, які просунулись вглиб українських позицій. Про це Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Глава держави зазначив, що на Покровському напрямку було знищено «на 90%, майже на 100%» окупантів, які просочилися через українські лінії. Він також додав, що в Донецькій області 54-та бригада зараз активно відновлює свої позиції.

Що стосується Луганської області, президент повідомив, що там також є певні «хороші результати».

На всіх інших напрямках, за словами Зеленського, ситуація залишається «в принципі, без значних змін».

Як відомо, у ніч проти 21 серпня російська терористична армія здійснила комбіновану атаку на Львів. Внаслідок чого є постраждалі та загибла, пошкоджено будинки.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч. Також серія гучних вибухів пролунала у Львові та Луцьку.