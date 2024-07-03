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Павло Клімкін Дипломат

Європу накриває «права» хвиля. Наскільки це серйозно

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«Праві – це нова нормальність європейської політики і нам прийдеться мати з нею справу»
фото з відкритих джерел

Праві будуть впливати на всі рішення щодо нас, щодо нашої безпеки, постачань зброї, виділення грошей і вступу до ЄС

Права хвиля в Європі не зупиниться, Франція лише її частина. Вона не змиє Європу, але буде відчутною ще довго.

Адже праві пропонують прості і зрозумілі, хоча, звісно, більш, ніж контроверсійні відповіді.

Їхня перевага в тому, що інші і таких не пропонують, дефіцит лідерства в Європі зашкалює.

Праві будуть впливати на всі рішення щодо нас, щодо нашої безпеки, постачань зброї, виділення грошей і вступу до ЄС.

Нам потрібно навчитися з ними говорити. Звісно. не з тими, хто фінансується з Москви, але із всіма іншими.

Після війни в нас буде чималий простір для тих, хто буде чи вважатиме себе правим. Важливо, щоб вони знайшли спільну мову з іншими європейськими правими. Але так само важливо, щоб нас не бачили як «праву» країну, адже традиційні європейські партії вбачатимуть в цьому загрозу для себе і можуть гальмувати процес вступу до ЄС.

Все це, можливо, здається чимось зовсім абстрактним зараз, але праві – це нова нормальність європейської політики і нам прийдеться мати з нею справу.

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Теги: вибори політика Європейський союз

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