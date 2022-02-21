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    Мова – це фундамент нашої незалежності

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    Маємо невтомно плекати та оберігати рідну мову - Мова – це фундамент нашої незалежності
    Маємо невтомно плекати та оберігати рідну мову
    фото: facebook.com/petroporoshenko

    Сьогодні відзначають міжнародний день рідної мови

    Боротьба за незалежність завжди починалася з боротьби за українську мову.

    І нагадаю, що цей шлях для українців тривав понад 350 років. За цей час українська мова стала нашим фундаментом, на який ми спираємося і зараз, коли боремося з російською агресією.

    Вона та «твердая криця», яка стає зброєю в бою. Ми відчуваємо свою ідентичність, право захищати своє та на своїй Богом даній землі розбудовувати незалежну, європейську, прогресивну Україну.

    І як вірно зауважив Іван Малкович: «не можна покладатися тільки на солов'їв», маємо самі неустанно плекати та оберігати рідну мову.

    З Міжнародним днем рідної мови, Україно!

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    Джерело: блог Петра Порошенка

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    Теги: мова незалежність українці українська мова Іван Малкович пісня
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