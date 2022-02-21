Мова – це фундамент нашої незалежності

Сьогодні відзначають міжнародний день рідної мови

Боротьба за незалежність завжди починалася з боротьби за українську мову.

І нагадаю, що цей шлях для українців тривав понад 350 років. За цей час українська мова стала нашим фундаментом, на який ми спираємося і зараз, коли боремося з російською агресією.

Вона та «твердая криця», яка стає зброєю в бою. Ми відчуваємо свою ідентичність, право захищати своє та на своїй Богом даній землі розбудовувати незалежну, європейську, прогресивну Україну.

І як вірно зауважив Іван Малкович: «не можна покладатися тільки на солов'їв», маємо самі неустанно плекати та оберігати рідну мову.

З Міжнародним днем рідної мови, Україно!

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Джерело: блог Петра Порошенка

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