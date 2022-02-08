Мовний скандал у столичних школах: вчителів звільнили через викладання російською (відео)

Вчителька німецької мови ліцею №303 відмовилася говорити на уроці українською мовою після зауваження учня

Фахівці виявили у навчальних закладах порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної

Учні двох столичних шкіл поскаржилися, що викладачі проводять уроки російською мовою. Після перевірки вчителям видали догани, а згодом їх звільнили, повідомляє пресслужба Уповноваженого із захисту державної мови.

Як зазначається у повідомленні, на підставі відео, які оприлюднили учні у соцмережах, у грудні 2021 року Уповноважений із захисту державної мови ухвалив рішення щодо перевірки двох згаданих шкіл. Йдеться про ліцей №303 та спеціалізовану школу №152 з поглибленим вивченням англійської мови.

Фахівці виявили у навчальних закладах порушення закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Вчителька німецької мови ліцею №303 відмовилася говорити на уроці українською мовою після зауваження учня. Також вчитель історії спеціалізованої школи №152 проводив урок російською мовою.

«За цими фактами, які з моєї ініціативи розглянули на черговому засіданні профільної комісії Київської міської ради з питань освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій повинні вжити додаткових заходів реагування щодо посилення відповідальності педпрацівників закладів освіти всіх форм власності за порушення мовного законодавства. Мова освітнього процесу – державна!», – підкреслив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Раніше у Києві розгорівся черговий скандал через мовне питання. Один зі столичних офісів української компанії відмовив у співбесіді кандидату, який не захотів спілкуватися виключно російською у колективі.

Нещодавно стався скандал, коли з'ясувалося, що нібито компанія Nestle примушує працівників говорити російською. Суд відкрив провадження.