Українці у італійській Брешії виступили проти російської пропаганди (фото)

Українська громада Брешії нараховує більш як 12 тисяч осіб

Українська громада вийшла на центральну площу із синьо-жовтими прапорами

У місті Брешія, що на півночі Італії, українська громада вийшла на центральну площу із синьо-жовтими прапорами та плакатами. Таким чином українці прагнули сказати своє «ні» війні та планам Путіна, повідомляє кореспондент «Главкома».

Українці, котрі взяли участь у мітингу, виступали італійською мовою, аби розповісти жителям Брешії про сьогоднішню ситуацію щодо російсько-української війни, російську брехню та пропаганду. Адже ставлення італійців до України нині є неоднозначним.

Українська громада Брешії нараховує більш як 12 тисяч осіб. Тутешні українці завжди активно підтримують батьківщину у найважчі часи та допомагають українській армії.

Нагадаємо, 20 лютого в храмі-пам’ятнику «Свята Неділя» в столиці Болгарії Софії відбувся молебень за мир в Україні. Організатором стала Асоціація українських організацій Болгарії «Мати Україна». В заході взяли участь представники української діаспори в Болгарії, співробітники українського посольства, а також болгарські громадяни.

Раніше у Страсбурзі відбулася акція вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні, які загинули у 2014 році під час Революції гідності. У церемонії, яку організувало Постійне представництво України при Раді Європи, взяли участь українці, які мешкають і працюють у Страсбурзі.

Раніше у центрі Києва відбулася хода пам’яті на честь перших загиблих Героїв Небесної Сотні.

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