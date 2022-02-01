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    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)

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    Активіст, одягнений у маску Путіна, сидів на стільці з великим пультом - Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)
    Активіст, одягнений у маску Путіна, сидів на стільці з великим пультом
    фото: Укрінформ

    Учасники акції вимагають від українських телеканалів виконувати закон про мову

    Під стінами Кабінету Міністрів у Києві пройшла акція «За ТБ українською!», учасники якої вимагають виконання закону про мову на телебаченні. Участь у заході взяли понад 50 осіб, повідомляє «Укрінформ».

    Зокрема, активісти вимагають від Кабміну забезпечити приведення всіма органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із законом про мову; забезпечити невідкладне скасування Державним агентством України з питань кіно прокатних посвідчень для всіх фільмів і серіалів, що всупереч закону демонструються на телебаченні російською мовою.

    Учасники акції провели перфоманс – активіст, одягнений у маску Путіна, сидів на стільці з великим пультом, де були написані назви українських телеканалів.

    «Вже півроку українські телеканали не виконують закон про мову. За нашими оцінками, на українських телеканалах за цей час було показано сотні російськомовних фільмів та серіалів, які грубо порушують закон», – сказав один з організаторів акції, активіст спільноти «Мова об'єднує» Сергій Оснач.

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    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)
    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)
    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)
    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)
    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)
    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)
    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)

    Нагадаємо, у 2021 році в Україні було зареєстровано 3574 звернення громадян щодо порушення законодавства про державну мову. Про це повідомляє пресслужба уповноваженого із захисту державної мови.

    Нещодавно мовний скандал стався у Києві: компанія відмовила у співбесіді через українську.

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    Теги: Кабмін Київ акція мова закон активісти скандал
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    Під Кабміном активісти «змусили» Путіна вивчити українську мову (фото)