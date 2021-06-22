Боротися за нашу свободу і незалежність українці змушені і досі

Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни, хочу згадати усіх українців, які так і не повернулися додому, назавжди зникнувши у кривавому мареві тієї великої війни. Вічна їм пам’ять.

Незліченні жертви, руїни і спустошення – страшна ціна, яку довелося заплатити, у тому числі і нашому народові за підступну змову двох тоталітарних режимів Сталіна та Гітлера.

Слава усім, хто мужньо боровся на усіх фронтах та у підпіллі. Усім, хто боровся проти тоталітаризму усіх кольорів і віддав життя за мир і свободу в Європі і світі. Та перемога стала спільним здобутком антигітлерівської коаліції, всього прогресивного людства. Але, на жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною. Більше того, боротися за нашу свободу і незалежність ми змушені і досі.

Майже 8 років тому ворог під впливом руйнівних імперських амбіцій знову розпалив багаття війни на нашій землі. І знову герої, гідні слави своїх мужніх предків, зі зброєю в руках стали на захист своєї країни, щоб перемогти.

Слава захисникам України усіх поколінь і Слава Україні!

Джерело: блог Петра Порошенка

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