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    Думки вголос

    На жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

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    На жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною

    Боротися за нашу свободу і незалежність українці змушені і досі

    Сьогодні, у День скорботи і вшанування пам’яті жертв Другої світової війни, хочу згадати усіх українців, які так і не повернулися додому, назавжди зникнувши у кривавому мареві тієї великої війни. Вічна їм пам’ять.

    Незліченні жертви, руїни і спустошення – страшна ціна, яку довелося заплатити, у тому числі і нашому народові за підступну змову двох тоталітарних режимів Сталіна та Гітлера.

    Слава усім, хто мужньо боровся на усіх фронтах та у підпіллі. Усім, хто боровся проти тоталітаризму усіх кольорів і віддав життя за мир і свободу в Європі і світі. Та перемога стала спільним здобутком антигітлерівської коаліції, всього прогресивного людства. Але, на жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною. Більше того, боротися за нашу свободу і незалежність ми змушені і досі.

    Майже 8 років тому ворог під впливом руйнівних імперських амбіцій знову розпалив багаття війни на нашій землі. І знову герої, гідні слави своїх мужніх предків, зі зброєю в руках стали на захист своєї країни, щоб перемогти.

    Слава захисникам України усіх поколінь і Слава Україні!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Друга світова війна незалежність українці
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    На жаль, закінчення Другої світової так і не зробило Україну вільною