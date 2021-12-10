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    Путін вважає, що ситуація на Донбасі схожа на «геноцид»

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    У РФ не бояться оперувати гучними термінами - Путін вважає, що ситуація на Донбасі схожа на «геноцид»
    У РФ не бояться оперувати гучними термінами
    фото з відкритих джерел

    Кремль ще раз згадав про «русофобію»

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує «геноцид». При цьому він в черговий раз згадав про «русофобію». Про це повідомляє «РІА Новості».

    «Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали», – цитує агентство заяву Путіна.

    За його словами, потрібно діяти акуратно, щоб не девальвувати поняття «русофобія» і «геноцид».

    Однак, додав російський лідер, вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються.

    Днями Путін дав відповідь: чи нападе Росія на Україну?

    Як стало відомо, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».

    Нагадаємо, російське місто може отримати нову назву на честь Путіна.

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    Теги: Донбас геноцид Путін
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    Путін вважає, що ситуація на Донбасі схожа на «геноцид»