Путін вважає, що ситуація на Донбасі схожа на «геноцид»
Кремль ще раз згадав про «русофобію»
Президент Росії Володимир Путін заявив, що те, що відбувається на Донбасі нагадує «геноцид». При цьому він в черговий раз згадав про «русофобію». Про це повідомляє «РІА Новості».
«Мушу сказати про русофобію як про перший крок до геноциду. Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. І це, звичайно, дуже нагадує геноцид, про який ви сказали», – цитує агентство заяву Путіна.
За його словами, потрібно діяти акуратно, щоб не девальвувати поняття «русофобія» і «геноцид».
Однак, додав російський лідер, вони повинні відображати реалії подій, що відбуваються.
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