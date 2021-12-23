Столтенберг спростував слова Путіна про надання НАТО обіцянок Росії

НАТО не давало обіцянок не розширюватися, запевняє Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг спростував слова російського президента Володимира Путіна про надання Північноатлантичним альянсом обіцянок Росії не розширюватися, зокрема на схід. Про це Столтенберг сказав в інтерв'ю агентству DPA.

«НАТО ніколи не давав обіцянок не розширюватися. Власне в установчому договорі нашої організації зазначено, що будь-яка європейська країна може стати членом альянсу. По-друге, є документи, що стосуються 70-х і 90-х років - Гельсінський Заключний акт, Паризька хартія, установчий акт Росія-НАТО та багато інших договорів, - які ясно дають зрозуміти, що країни мають право обирати свій власний шлях», – сказав Столтенберг.

За його словами, це є основним принципом європейської безпеки, під яким підписалася і Росія.

«І союзники категорично заперечують, що будь-коли обіцяли щось подібне. Сам колишній президент Горбачов сказав, що тема розширення НАТО ніколи не порушувалася до возз'єднання Німеччини», – зазначив очільник альянсу.

Раніше сьогодні на щорічній пресконференції Володимир Путін повторив міф про те, що НАТО у 90-х роках нібито обіцяло російському керівництву не розширюватися на схід.

Зазначимо, напередодні Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу. Також повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Варто відмітити, що 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Натомість 21 грудня Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.

Президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.