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    Кулеба обговорив з Боррелем безпекову ситуацію в Україні

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    Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем - Кулеба обговорив з Боррелем безпекову ситуацію в Україні
    Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем
    фото з відкритих джерел

    Кулеба з Боррелем погодилися з ключовим принципом: рішення з безпеки України можуть прийматися тільки за участю України

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Про це Кулеба повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    В ході переговорів сторони обговорили безпекову ситуацію в Європі та Україні.

    «Провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Головна тема – безпекова ситуація. Ми обидва погодилися з ключовим принципом: рішення з безпеки України можуть прийматися тільки за участю України, а рішення з безпеки Європи в цілому за участю ЄС», – написав міністр.

    Нагадаємо, Україна розробила кроки для врегулювання на Донбасі і направила документ Росії.

    Також Україна відповіла на заяву Путіна про «військову операцію» на Донбасі.

    Під час пресконференції 23 грудня Путін заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну. Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

    Крім того Путін «назвав винного» в окупації Криму.

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    Теги: ЄС міністр Путін Україна
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    Кулеба обговорив з Боррелем безпекову ситуацію в Україні