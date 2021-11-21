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    Ризики російського вторгнення в Україну зростають з похолоданням – розвідка США

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    Вторгнення РФ на територію України залежить від погодних умов - Ризики російського вторгнення в Україну зростають з похолоданням – розвідка США
    Вторгнення РФ на територію України залежить від погодних умов
    Фото з відкритих джерел

    Американська розвідка вважає, що вторгнення Росії в Україну може статися протягом кількох тижнів

    Розвідка Сполучених Штатів вважає, що ризики військового вторгнення Росії на територію України зростають з похолоданням. Про це повідомляє CBS News із посиланням на американських чиновників.

    Представники розвідки попередили європейських союзників, що ймовірність атаки Росії на Київ зростає з похолоданням.

    «Вторгнення залежить від погодних умов, але може статися протягом кількох тижнів, якщо не буде втручання Заходу», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, розвідка США попередила європейських союзників про можливе військове вторгнення Росії на територію України.

    До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

    Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

    Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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    Теги: розвідка Росія США тероризм Україна
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    Ризики російського вторгнення в Україну зростають з похолоданням – розвідка США