«Вагнергейт»: Зеленський особисто перекреслив важку і небезпечну роботу розвідників

Непрофесіоналізм, безвідповідальність, брехня – все це давно визначає політику нинішньої влади

Розслідування Bellingcat, а тепер і заява ексочільника військової розвідки Василя Бурби проливають світло на зрив унікальної спецоперації українських спецслужб із затримання російських терористів-»вагнерівців».

Очевидно, йдеться про персональну відповідальність Зеленського, який особисто перекреслив важку і вкрай небезпечну роботу фахівців-розвідників. Міру такої відповідальності має встановити тільки ТСК, уповноважена розслідувати зрив спецоперації. До того ж, у такій комісії представники провладної фракції не повинні мати більшості через конфлікт інтересів.

Зеленський має покаятися за постійну брехню щодо «вагнергейту», негайно надати державну охорону офіцерам – учасникам спецоперації і сумлінно співпрацювати з ТСК, щоб дати їй можливість максимально об’єктивно оцінити дії президента.

Непрофесіоналізм, безвідповідальність, брехня – все це давно визначає політику нинішньої влади.

Але «вагнергейт» – це більше ніж брехня, бо йдеться про зраду українських військових, а отже і української держави, в часи війни! Спецоперація, яка мала стати гордістю українських спецслужб та увійти у світову історію боротьби з тероризмом, стала ганьбою і зрадою влади.

Ми вимагаємо правди. Влада має негайно дати суспільству відповідь, хто дав команду спецслужбам зірвати спецоперацію із затримання «вагнерівців». Хто той «кріт», який злив деталі операції Лукашенку та Путіну?

Мають бути негайно відсторонені і зняті зі своїх посад всі, присутні на нараді в Офісі президента, де обговорювався фінал спецоперації.

Ми вимагаємо від Зеленського припинити переслідування розвідників, негайно поновити в ЗСУ всіх незаконно звільнених військовослужбовців та надати їм охорону.

Ми також вимагаємо від правоохоронних органів порушити кримінальні справи за фактом державної зради та перевищення службових повноважень.

Джерело: блог Петра Порошенка

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