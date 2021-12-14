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    Міністр оборони розповів, що Україна не кінцева мета Путіна

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    Резніков розповів, що Україна не кінцева мета Путіна - Міністр оборони розповів, що Україна не кінцева мета Путіна
    Резніков розповів, що Україна не кінцева мета Путіна
    фото: apnews.com.ua

    Після вторгнення на українські землі Москва направить свою армію до Європи, щоб показати, «на що здатна Росія», вважає міністр

    У разі нападу Росії на Україну війна прийде на весь європейський континент. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі виданню Politico.

    На думку глави Міноборони, Україна не є кінцевою метою президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення на наші землі він направить російську армію до Європи, щоб показати, «на що здатна Росія».

    «Ми лише частина, квадрат на шахівниці великих російських амбіцій», – зазначив Резніков.

    При цьому він уточнив, що повномасштабне зіткнення російської та української армій стане справжньою катастрофою для обох сторін.

    «Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдатів повертатимуться додому в трунах, і це покажуть канали у Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа», – сказав міністр.

    У ході бесіди Резніков висловив упевненість, що 200 тисяч українських резервістів, 400 тисяч ветеранів війни на Донбасі та ще близько 250 тисяч військовослужбовців Збройних сил України боротимуться з агресором, «щоб захистити свої землі, життя та майбутнє своїх дітей«.

    Теги: Росія міністр Україна
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    Міністр оборони розповів, що Україна не кінцева мета Путіна