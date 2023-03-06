Розрив між декларативним «усе найкраще для ветеранів» та реальними діями

Не можуть рамки і законопроєкти повністю змінити ставлення соціуму до ветеранів

Я знову повторю очевидні речі, однак їх, відповідно до даних досліджень, яке провели в Українському ветеранському фонді, необхідно повторювати, як мантру. Не вийде «пропетляти», як це сталося за час війни з 2014 до 24 лютого 2022 року. Динаміка війни інша, інтенсивність бойових дій інша, кількість ветеранів буде інша.

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Зараз маємо включитися в боротьбу всією країною, а не її окремим відсотком. Не вийде сказати, що війна десь там – на Сході. Війна прийшла у кожен дім. По завершенню війни матимемо мільйони людей, які або самі, або їхні близькі – пройшли бойові дії. Відповідно, політики та механізми життя з ветеранами, або будуть інші, або ми прийдемо усі разом до критичної ситуації.

Кожен сектор суспільства може робити вже зараз посильний вклад: держава – розбудовувати програми та політики, запроваджувати нові закони, які покращуватимуть життя ветеранів та їхніх родин; бізнес може працевлаштовувати тих, хто вже повернувся з поля бою; суспільство може належним чином висловлювати повагу та подяку тим, хто нас захищає. За бездіяльність та байдужість нестимемо відповідальність усі разом.

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Не потрібно свої дії, бездіяльність чи сприйняття ветеранів перекладати на державу. Не можуть рамки і законопроєкти повністю змінити ставлення соціуму до ветеранів. Це має бути спільна робота усіх ланок. Просто щодня усвідомлювати, що не «хтось там» і «десь там», а конкретні люди відстоюють нашу державу. Чи зможемо ми віддати борг елементарної поваги, тим хто нас захищає та членам їх сімей, сім’ям які втратили у цій війні своїх рідних?

Чи відчувають ветерани позитивну віддачу від суспільства?

У нещодавньому опитуванні, яке провів Український ветеранський фонд серед ветеранів та майбутніх ветеранів (чинних військових), майже чверть респондентів сказали, що не відчувають поваги від суспільства. Дані виглядають таким чином:

52,2% вважають, що суспільство скоріш поважає ветеранів

9,5% – однозначно поважає

21,4% респондентів суспільство скоріш не поважає ветеранів

4% переконані, що зовсім не поважає

13% опитаних не змогли дати точної відповіді на дане питання.

У опитуванні, яке проводила соціологічна група «Рейтинг» в січні, 91% українців вважали, що суспільство поважає ветеранів. Протилежну думку озвучили лише 6% опитаних.

З питання поваги почала не просто так. Під повагою ми часто розуміємо глибше сприйняття і прийняття людини. Так склалося, що військові однозначно мають інакший досвід. Цивільні не завжди готові нормально його приймати. Адже в когось може розвиватися комплекс меншовартості при спілкуванні із захисниками чи захисницями, або крайня ніяковість. Це може викликати негативні емоції, що своєю чергою призводитиме до того, що ветеранів уникатимуть у колективах. І цьому, на жаль, уже є підтвердження.

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До прикладу, за даними опитування УВФ, 28% ветеранів зараз мають статус безробітного. При цьому 50,2% потребують матеріальної допомоги.

Що стосується відповідей українців в опитуванні від Рейтинг, то 97% респондентів заявили, що вони готові взяти на роботу ветеранів. Ще 93% готові працювати з ветераном в одному колективі.

Однозначно сказати, що в цій ситуації суспільство намагається краще про себе думати, ніж є насправді – не варто. Адже проблема з працевлаштуванням ветеранів є багатоступеневою й складною. Проте не варто відкидати й той момент, що декларування всього найкращого не означає, що це буде втілено.

Чи однаково ветерани й суспільство оцінюють наявні та ймовірні проблеми?

Українці готові приймати ветеранів на побутовому рівні. Це чудово. Тепер можемо порівняти дані по тому, які проблеми переслідують[1] ветеранів та чи розуміє це суспільство.

В опитуванні УВФ, даючи відповідь на питання «З якими з перелічених проблем, на Вашу думку зіткнуться ветерани, які повернуться з російсько-української війни?», ветерани та чинні військові визначили такі проблеми:

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Відповіді ветеранів корелюють із суспільною думкою. Адже в опитуванні «Рейтинг», найімовірнішими проблемами для захисників і захисниць у майбутньому будуть:

54% конфлікти у родині

53% відсутність роботи

51% зловживання алкоголем

28% самогубства

21% порушення законів, участь у злочинності

Проте варто відзначити, що для самих бійців та бійчинь пріоритетнішою проблемою будуть відсутність роботи, у той час, як суспільство вважає, що вони більше зіштовхуються з конфліктами у родинах.

А тепер до актуальних проблем. Ми також поцікавились, що ветеранам дошкуляє найбільше саме зараз. Результат такий:

63,8% проблеми з фізичним здоров’ям

66,4% психологічні розлади

63,8% нерозуміння суспільства

53,6% проблеми з оформленням соціальних пільг

53,2% труднощі з отриманням медичної допомоги

50,4% труднощі з пошуком роботи

47,9% алкогольна або наркотична залежність.

Своюєю чергою, дані від Рейтинг виглядають наступним чином:

Висновки

Маємо скорочувати навіть невеликий розрив між декларативними намірами про все хороше і реальними діями. Адже відсоткова розбіжність у суспільному пазлі загрожує в майбутньому перерости в клубок нерозуміння та постійного тертя. А це може дестабілізувати злагоджений механізм суспільної співпраці.

Наступне. Суспільство демонструє, що воно обізнане з проблемами ветеранів. Хоча в опитуванні Рейтинг зазначається, що найбільше інформації, як і до війни, люди отримують з телебачення. Проте їхні знання проблематики корелюють з тим, що турбує ветеранів.

Так, в опитуваннях декларувалися загальнолюдські цінності: сім’я, робота, дім. Проте це зараз думки й потреби військових та цивільних можуть збігатися. Імовірно, після демобілізації для багатьох ветеранів виникнуть інші пріоритетні запити. І, до прикладу, їм потрібно буде більше підтримки та розуміння згодом, через 5 чи 10 років. Коли розрив між статусами може збільшитися.

До прикладу, ті люди, які зараз не воюють, залишаються в тилу, працюють, вони можуть здобувати додаткову освіту та кошти, які надалі акумулюватимуться та приноситимуть їм ще більше суспільних благ. Ветерани у цьому випадку опиняться в нерівних умовах. Адже зараз вони воюють, не мають змогу здобувати ті навички, які 100% їм знадобляться й приноситимуть прибуток у цивільному житті. Й це ми зараз навіть не зачіпаємо тему студентів, які толком не здобули освіту й знаходяться на фронті. Вони більше жертвують своїм майбутнім, ніж ті, хто вже мав робочий досвід. Тому маємо пропрацювати програми освіти та перекваліфікації для захисників та захисниць.

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Стигма щодо психологічного здоров’я ветеранів. Це теж багатовимірне питання. Адже ярлик ПТСРника може значно погіршувати життя і поглиблювати неприйняття суспільством. Якщо копнути глибше, усі ми хворі. У всіх нас проблеми. Усі проходять через досвід війни. І якщо військові навчаються, як опановувати себе, працювати зі стресом, то цивільні на цей момент забивають. А даремно. Бо тут ще не зрозуміло, у кого на виході буде більше проблем.

І наостанок. 26% ветеранів, чинних і майбутніх, кажуть, що відчувають нерозуміння від суспільства. Це дуже тривожний сигнал. Після перемоги кількість тих, хто долучався до сил оборони може сягнути мільйонів. І в цих мільйонах кожен четвертий почуватиметься не ок серед своїх. Чи зможе суспільство от вже зараз подорослішати, розвинути емпатію й навчитися приймати людей як людей, а не набір штампів чи функцій? А суспільство – це кожен окремий я, а не колективна безвідповідальність.

Необхідно зрозуміти, що у нашій ситуації не буває простих рецептів розв’язання проблем. Нам усім потрібно буде це прожити і бажано вижити, як країна.