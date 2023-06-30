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Хотіли втягнути у війну Придністров’я. Буданов розповів про плани окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хотіли втягнути у війну Придністров’я. Буданов розповів про плани окупантів
Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони
фото з відкритих джерел

Деокупація Зміїного створювала для України проблеми з судноплавством

Острів Зміїний має величезне стратегічне значення для торговельного флоту. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Раміні Есхакзай. 

«Допоки ми силовим шляхом не звільнили острів Зміїний, будь-який рух торговельного флоту був відсутній – це факт. Як тільки ми його звільнили, у нас знову все почало працювати. З обмеженнями, проблемами але почало працювати», – розповідає він.

Однак зазначається, що окупанти, тримаючи острів під своїм контролем, створювали не тільки проблеми з судноплавством. Через повний контроль острова росіяни хотіли втягнути у війну окуповану частину Молдови – Придністров'я. 

«Це правда, вони мріяли про це, але дурень думкою багатіє, є таке прислів'я. Давайте так: якщо б це було реально, вони б це здійснили, оскільки вони це не здійснили, то ось і пояснення, це нереально», – додав Буданов.

Раніше Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного.

Нагадаємо, триває 492-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши чотири зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та 13 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 по військовим та інфраструктурним об’єктах у Запорізькій області. Силами та засобами Сил оборони України знищено 10 із 13 ударних БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Придністров'я війна Одещина окупанти Молдова

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