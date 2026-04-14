Глава Єврокомісії пропонує змінити механізм ухвалення рішень у ЄС після поразки Орбана

Фон дер Ляєн закликала уряди країн ЄС «використати цей момент»

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн менш ніж за добу після поразки угорського премʼєра Віктора Орбана на виборах закликала ЄС перейти до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці. Це потрібно для того, аби окремі країни не могли блокувати спільні рішення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначила очільниця Єврокомісії, рішення щодо зовнішньої політики ЄС, зокрема санкцій проти Росії та фінансування України, мають ухвалювати більшістю голосів, а не одноголосно, сказала фон дер Ляєн журналістам у Брюсселі. «Перехід до голосування кваліфікованою більшістю у зовнішній політиці – це важливий спосіб уникнути системних блокувань, які ми бачили в минулому», – заявила вона.

Фон дер Ляєн закликала уряди країн ЄС, які мали б схвалити таку зміну, «використати цей момент». Орбан, який був прем'єр-міністром Угорщини 16 років, часто блокував загальноєвропейські рішення у сфері зовнішньої політики.

Як пише Politico, не всі проєвропейськи налаштовані країни готові погодитися на втрату контролю над зовнішньою політикою та на ухвалення рішень, які вони не підтримують.

Фон дер Ляєн додала, що Єврокомісія швидко налагодить контакт із новим угорським урядом після його формування. Вона зазначила, що майбутній прем'єр Петер Мадяр під час кампанії чітко заявив про проєвропейський курс. «Ми вже бачимо, що він дуже чітко стоїть на європейському шляху, зобов'язуючи новий уряд продовжувати співпрацю з нами», – сказала посадовиця.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який програв вибори, заявив, що Будапешт не підтримуватиме рішення, які є вигідними для України. Зокрема, йшлося про блокування 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії, а також кредиту на €90 млрд. За його словами, така позиція зберігатиметься доти, доки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом «Дружба».

Раніше повідомлялося, що ЄС продумав кілька планів, як діятиме, якщо Угорщина і надалі блокуватиме рішення щодо подальшої євроінтеграції України.

До слова, Європейський Союз пов’язав розблокування близько €35 млрд для Угорщини з масштабними реформами та фактичним розривом із політикою Віктора Орбана. Після перемоги на виборах очільник опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр отримав сигнал від Брюсселя про те, що гроші будуть доступні лише після виконання 27 умов.