У Кремлі закінчились переговори Путіна з американськими посланцями

У Кремлі закінчилась зустріч Путіна з Віткоффом та Кушнером

Переговори тривали близько чотирьох годин

У Кремлі закінчились переговори російського диктатора Володимира Путіна з спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та комісаром Федеральної служби закупівель Управління загальних служб США Джошом Грюнбаумом. Про це повідомляє пресслужба Кремля, пише «Главком».

Зустріч глави Кремля з американськими посланцями тривала більше 3,5 годин.

Це була перша офіційна зустріч у 2026 році американських представників з Путіним. У переговорах також взяли участь помічник Путіна Юрій Ушаков та директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв.

Подробиці зустрічі поки не розголошуються. Кортеж американської делегації залишив територію Кремля.

Як повідомлялось, Україна, Сполучені Штати та Російська Федерація проведуть тристоронню зустріч на технічному рівні. Вона відбудеться вже найближчими днями в Об'єднаних Арабських Еміратах.

До складу української делегацій в ОАЕ увійшли секретар РНБО Рустем Умєров, глава Офісу президента Кирило Буданов, заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Також з Києва вилетів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

За повідомленням Financial Times, США та Україна планують запропонувати Росії енергетичне перемир’я на запланованих тристоронніх переговорах в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Sky News тим часом зазначає, що російська делегація, ймовірно, з’явиться в Абу-Дабі, хоча її склад може бути обмеженим.