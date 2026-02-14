Головна Думки вголос Михайло Непран
search button user button menu button
Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України

Польща більше не головний центр української присутності в ЄС

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Дані Євростату свідчать, що все більше українців шукають прихисток у західній Європі

З 2022 року мільйони українців виїхали до Європи. Найближчим і найприроднішим напрямком стала Польща. Сусід, зрозуміла мова, культурна близькість, відкритий кордон. Довгий час існувала майже аксіома: саме Польща – головний центр української присутності в ЄС. І це було правдою станом на 2022 рік.

Але людина шукає, де краще. Ще до війни багато трудових мігрантів, які починали з Польщі, згодом переїжджали далі – до Німеччини та інших країн Західної Європи. Вища оплата, кращі стандарти праці, ширші можливості. Війна лише прискорила процес.

Польща більше не головний центр української присутності в ЄС фото 1
графіка: ec.europa.eu

Статистика 2025 року це вже чітко показує. У ЄС під тимчасовим захистом перебуває понад 4,35 млн людей, які виїхали з України. І центр тяжіння поступово зміщується. Найбільшу кількість нових рішень про надання захисту тепер видають не лише прикордонні держави. Лідером за загальною кількістю стала Німеччина – понад 1,2 млн осіб. Далі Польща – трохи менше мільйона. Чехія – майже 400 тисяч.

Найбільшу кількість отримувачів тимчасового захисту в країнах ЄС українцям надали станом на кінець 2025 року:

  • Німеччина (28,7% від загальної кількості у ЄС).
  • Польща (22,3%).
  • Чехія (9.0%).

Восени 2025 року зафіксовано рекордні місячні показники нових рішень про захист. Після пом’якшення правил виїзду для молодих чоловіків у серпні. Але розподіл потоків уже інший, ніж у 2022-му. Люди перерозподіляються. Це і є голосування ногами в чистому вигляді.

Особливо показовий польський приклад. Українці не просто приїхали: вони почали працювати, створювати бізнес, платити податки. У 2022 році українці зареєстрували в Польщі понад 18 тисяч компаній. У 2023 – понад 30 тисяч. У 2024 – понад 32 тисячі. У 2025 – очікується до 33–34 тисяч нових підприємств за рік, заснованих українцями. Це близько 10% всіх нових бізнесів країни.

Лише за один рік українці поповнили польський бюджет податками та внесками майже на 19 млрд злотих. Оцінки впливу на ВВП – від +2% до майже +3% доданої економічної активності. Це вже не історія про біженців, а повноцінних економічних суб’єктів. І тут починається найцікавіше і найсумніше.

Польське суспільство виявилося значно більш готовим приймати українця бідного, ніж українця успішного. Українця, якому треба допомогти – готові терпіти. Українця, який відкрив фірму і конкурує – вже складніше. Українця-працівника – охоче. До українця-підприємця ставляться з напругою.

Українська тема почала використовуватися у внутрішній політичній боротьбі. Праві та крайні сили розігрівають антиукраїнську риторику. Соціальні пільги стають предметом політичного торгу. З’являються сигнали про побутову дискримінацію, конфлікти у школах, напруження на ринку праці. Рішення щодо статусу захисту перетворюються на елемент передвиборчої гри.

У таких умовах люди роблять те, що роблять завжди. Вони не сперечаються – вони переїжджають. До Німеччини, Чехії, Іспанії. Туди, де комфортніша атмосфера. 

Для Польщі втрата притоку українців – втрата економічних можливостей. Замість того щоб перетворити хвилю українського підприємництва на спільні польсько-українські кластери, на експортні союзи, на партнерські виробництва – частину цієї енергії просто виштовхують політичною риторикою і соціальною напругою.

Партнерство красиво звучить на самітах і у військових заявах. Але перевіряється практикою на рівні податкової, школи і муніципалітету. За свіжими даними Євростату, зараз українці найчастіше обирають життя і освіту в Німеччині.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Європа біженці статистика податки Польща українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поляк прославив Росію у коментарі під дописом про удар по пасажирському потягу на Харківщині
Польський залізничник підтримав удар Росії по потягу на Харківщині
2 лютого, 08:30
В Україні стає популярним тренд на тверезість
В Україні з'явився новий світовий тренд на тверезість: деталі
3 лютого, 15:23
Правоохоронці затримали українця в аеропорту поблизу Жешува після прибуття з Іспанії
Польська поліція затримала українця, якого шукали спецслужби України: подробиці
11 лютого, 16:09
Польща ухвалила амністію для засуджених поляків, які добровільно служать в ЗСУ
Польща звільнила від покарання поляків, які воюють на боці Україні: деталі
Вчора, 20:44
Андрію Кобіву назавжди 27 років
Поліг під Краматорськом у день свого народження. Згадаймо Андрія Кобіва
21 сiчня, 09:00
У Холмі запрацювали «вагони незламності» від УЗ
Як «Укрзалізниця» виручає пасажирів з України у польському Хелмі. Письменниця розповіла про свій досвід
29 сiчня, 12:56
Генерал США Бен Ходжес різко відповів Європі на страх перед відходом Америки
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
2 лютого, 18:42
За п’ять років українські металурги сплатили $6 млрд податків
За п’ять років українські металурги сплатили $6 млрд податків
12 лютого, 13:43
Глава Пентагону проігнорував зустріч у Брюсселі
«Він пропустить гарну тусовку». НАТО відреагувало на відсутність глави Пентагону в Брюсселі
12 лютого, 10:23

Михайло Непран

Польща більше не головний центр української присутності в ЄС
Польща більше не головний центр української присутності в ЄС
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 3
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 3
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 2
Хто може бути майбутнім президентом України? Частина 2
Астрологія ідеального бізнесу під час війни
Астрологія ідеального бізнесу під час війни
Хто буде наступним президентом України?
Хто буде наступним президентом України?
Захмарна вартість комфорту. Скільки українці заплатять за комунальний апокаліпсис
Захмарна вартість комфорту. Скільки українці заплатять за комунальний апокаліпсис

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua