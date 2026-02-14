Головна Країна Події в Україні
Жадан на Мюнхенській конференції з безпеки представив «десять тез про майбутнє»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Письменник описав буденне життя харків’ян під час обстрілів, коли зникнення світла, води та тепла стає питанням виживання
фото: radiokhartia.com

Війна змінює відчуття часу, довіри та безпеки, а суспільству доведеться працювати з травматичною пам’яттю ще тривалий час

Український письменник та військовослужбовець Сергій Жадан виступив на Мюнхенській конференції з безпеки з промовою «Десять тез про майбутнє». У виступі він наголосив, що війна визначає майбутнє вже зараз, а довіра та безпека в Європі не відновляться автоматично після припинення бойових дій. Як інформує «Главком», про це повідомляє радіо «Хартія».

За словами Сергія Жадана, війна змінює відчуття часу, довіри та безпеки, а суспільству доведеться працювати з травматичною пам’яттю ще тривалий час.

Письменник описав буденне життя харків’ян під час обстрілів, коли зникнення світла, води та тепла стає питанням виживання, та наголосив, що «смерть від переохолодження у власному ліжку у мільйонному місті на сході Європи не повинна входити в життєві плани людини».

Серед ключових меседжів промови – думка про спільну відповідальність світу за безпеку, неможливість дистанціюватися від війни та необхідність говорити про майбутнє вже зараз, попри невизначеність теперішнього. Жадан також підкреслив, що повоєнний світ не буде схожим на минуле, а довіра між країнами та суспільствами потребуватиме відновлення.

10 тез Сергія Жадана (коротко)

  1. Війна змінює повсякденність і саме відчуття життя – навіть базові речі, як тепло і світло, стають умовою виживання.
  2. Говорити про майбутнє складно, коли теперішнє нестабільне, але це необхідно, щоб не втратити орієнтири.
  3. Потреба справедливості й гідності залишається навіть у найтемніші часи – це дає сили не здаватися.
  4. У майбутнє доведеться заходити з досвідом війни, її наслідки залишаться з суспільством надовго.
  5. Повернення до довоєнного минулого неможливе – майбутнє буде іншим і формуватиметься вже зараз.
  6. Війни не закінчуються автоматично – завершення потребує зусиль, віри та терпіння.
  7. Після війни може зрости нерозуміння між людьми і країнами через різний досвід і втому світу від війни.
  8. Майбутнє є спільним для всіх, бо сучасний світ взаємопов’язаний і не допускає дистанціювання від трагедій.
  9. Людина не повинна звикати до війни – виживання в холоді та під обстрілами не може бути нормою.
  10. Темрява не є вічною – майбутнє залежить від готовності діяти, зберігати реальність і відповідальність.

Мюнхенська конференція з безпеки цьогоріч відзначає український народ премією засновника форуму Евальда фон Клейста – на знак визнання стійкості та мужності українців під час війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами.

Також Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Основною темою переговорів стала програма PURL, що забезпечує стабільне постачання дефіцитних ракет для ППО, та підбиття підсумків рекордного засідання «Рамштайн», де партнери підтвердили допомогу на загальну суму 38 млрд євро. 

