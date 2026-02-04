Мирний план Трампа стане пасткою для України: пояснення Telegraph

Путін наполягає на збереженні контролю над окупованими 20% територій України та на передачі решти Донеччини

Росія намагається отримати за столом переговорів те, що не змогла здобути силою зброї, тобто усю Донецьку область

Майбутні тристоронні переговори в Абу-Дабі, заплановані на середу та четвер, можуть стати критичною точкою у війні. Як повідомляє The Telegraph, головною темою дискусій за участю американських посланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера стане доля 6 тис. кв. км. Донецької області. Ця територія, що включає стратегічні міста-фортеці Краматорськ та Слов'янськ, залишається під контролем України попри чотири роки масованих штурмів РФ, пише «Главком».

Аналітики застерігають, що Росія намагається отримати за столом переговорів те, що не змогла здобути силою зброї. Володимир Путін наполягає не лише на збереженні контролю над уже окупованими 20% територій, а й на передачі решти Донеччини. Така вимога є не лише питанням територій, а й гуманітарною катастрофою для 200 тис. місцевих жителів, а також стратегічною загрозою: здача цих укріплень відкриє ворогу прямий шлях на Київ у разі майбутнього вторгнення.

Критика на адресу адміністрації Дональда Трампа зростає через його позицію «неупередженого посередника». Замість тиску на агресора через санкції чи постачання ракет Tomahawk, Вашингтон, схоже, намагається знайти компромісну формулу, яка змушує саме українську сторону до поступок. Журналісти зазначають, що Трамп сприймає Путіна як «розумну сторону», тоді як основний тягар компромісів покладається на Володимира Зеленського.

Існує два основних ризики такої дипломатії: або переговори зайдуть у глухий кут через непоступливість РФ і війна триватиме, або Україну змусять прийняти «фальшивий мир». Останній сценарій дозволить Кремлю переозброїтися та розпочати нову фазу агресії, скориставшись втратою Україною її найпотужнішої лінії оборони на сході.

Як відомо, у січні 2026 року російська авіація скинула на позиції українських військ та прифронтові населені пункти понад 5,7 тис. керованих авіаційних бомб. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5,3 тис. таких боєприпасів.

Зазначається, що 18 січня російська армія скинула рекордну кількість керованих авіаційних бомб – 316 штук. Це стало максимальним застосуванням КАБів за один день від початку війни.

Нагадаємо, у ніч проти 3 лютого росіяни здійснили комбінований удар по Україні із застосуванням ракет різних типів повітряного, наземного базування та ударних БпЛА. Військами Повітряних сил зафіксовано 521 засіб повітряного нападу.