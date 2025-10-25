Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
фото: The White House/Facebook

Президент США розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні. Як інформує «Главком», така заява американського лідера пролунала під час спілкування з журналістами, аудіозапис якого транслювався на сайті Білого дому.

«Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни в Україні - ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це було дуже розчаровує», – заявив Трамп.

Він додав, розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході. У цьому контексті глава Білого дому мав на увазі Азербайджан і Вірменію.

«Це було дуже складно. Насправді, Путін сказав мені телефоном: «Хлопче, це було приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли». А я зробив це. Були й інші випадки, якщо подивитися на Індію і Пакистан. Я міг би сказати, що майже всі угоди, які я вже уклав, були, як я думав, складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все склалося інакше», – сказав американський лідер.

Також Трамп знову додав, що між країнами, зокрема президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним, - величезна ненависть.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.

Читайте також:

Теги: путін санкції Дональд Трамп президент Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія, російська нафта та мита Трампа – стратегія терпіння
Танці індійських слонів перед Трампом. Про російську нафту і мита
3 жовтня, 12:52
Повернення санкцій матиме серйозний вплив на Іран
ООН відновила масштабні санкції проти Ірану через провал ядерних переговорів
28 вересня, 07:02
Трамп попередив про «дуже сумний кінець», якщо угруповання відхилить пропозицію
Трамп дав «три-чотири» дні ХАМАС для прийняття мирного плану
1 жовтня, 01:23
Ракети «Фламінго» продемонстрували руйнівну потужність під час удару в Криму
Україна використала ракети «Фламінго» для удару по базі ФСБ: що відомо
9 жовтня, 13:00
Трамп не виключив можливості запровадження додаткових санкцій проти Росії
Україна та Росія скоро сядуть за стіл переговорів – Трамп
9 жовтня, 22:56
Путін робить акцент на інформаційній безпеці, щоб підтримувати пропаганду та контролювати дезінформацію в країні
Полковник Британії у відставці назвав нове слабке місце Путіна
14 жовтня, 16:24
Дозвіл на операції, так званий «президентський висновок», був виданий у суворій таємниці
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
16 жовтня, 01:27
США готові поставити до Європи стільки газу й нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання
Україна зробила США пропозиції щодо газової інфраструктури та АЕС
19 жовтня, 17:36
Глава МЗС Польщі відреагував на заяву Сійярто
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра
22 жовтня, 18:48

Політика

Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
Трамп: Китай скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю їх припинила
Трамп: Китай скоротив закупівлі російської нафти, а Індія повністю їх припинила
Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна
Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна
Трамп готовий зустрітися з Путіним, але є умова
Трамп готовий зустрітися з Путіним, але є умова
Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним
Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним
«СВО» чи війна? Впливовий російський політик викрив брехню Путіна
«СВО» чи війна? Впливовий російський політик викрив брехню Путіна

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua