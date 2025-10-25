Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним

Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни

Президент США розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни в Україні. Як інформує «Главком», така заява американського лідера пролунала під час спілкування з журналістами, аудіозапис якого транслювався на сайті Білого дому.

«Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни в Україні - ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це було дуже розчаровує», – заявив Трамп.

Він додав, розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході. У цьому контексті глава Білого дому мав на увазі Азербайджан і Вірменію.

«Це було дуже складно. Насправді, Путін сказав мені телефоном: «Хлопче, це було приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли». А я зробив це. Були й інші випадки, якщо подивитися на Індію і Пакистан. Я міг би сказати, що майже всі угоди, які я вже уклав, були, як я думав, складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все склалося інакше», – сказав американський лідер.

Також Трамп знову додав, що між країнами, зокрема президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним, - величезна ненависть.

Нагадаємо, цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, яка мала відбутися у Будапешті, відкладається на невизначений термін. «Я не хочу проводити марну зустріч. Я не хочу марнувати час», – пояснив американський лідер.

Після цього Білий дім запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл». Очільник Мінфіну США Скотт Бессент пояснив їх розчаруванням президента Дональда Трампа станом переговорів з російським президентом Володимиром Путіним про припинення війни в Україні.