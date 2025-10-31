Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти

Американський лідер заявив, що премʼєр Угорщини просив його про виключення з санкцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде послаблювати санкції проти російської нафти попри прохання угорського премʼєра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Сполучених Штатів.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній. «Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти Росії, але я не надав Орбану звільнення», – розповів американський лідер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба». Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту. Цього тижня Будапешт оцінює «юридичний і фізичний вплив» нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.