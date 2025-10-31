Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп та Орбан наступного тижня проведуть зустріч, де говоритимуть про російську нафту
скріншот з відео Білого дому

Американський лідер заявив, що премʼєр Угорщини просив його про виключення з санкцій

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде послаблювати санкції проти російської нафти попри прохання угорського премʼєра Віктора Орбана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Сполучених Штатів.

Під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One Трамп заявив, що не погодився надати Угорщині виняток з санкцій проти російських нафтових компаній. «Прем'єр-міністр Угорщини Орбан попросив про виключення з санкцій проти Росії, але я не надав Орбану звільнення», – розповів американський лідер.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба». Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч наступного тижня, де обговорюватимуть вплив американських санкцій на російську нафту. Цього тижня Будапешт оцінює «юридичний і фізичний вплив» нових обмежень, які минулого тижня запровадила адміністрація Трампа.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Угорщина санкції Віктор Орбан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Єдиний спосіб – це якщо запускати їх (ракети Tomahawk – «Главком») будемо ми, але ми цього робити не збираємося
Трамп заявив, що ракети Tomahawk зможуть запустити лише американці
23 жовтня, 02:22
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
22 жовтня, 11:12
Білий дім почав знесення частини Східного крила для будівництва нової бальної зали
Велика честь бути першим, хто реалізує цей проєкт: Трамп про бальну залу Білого дому
21 жовтня, 01:17
За словами американського лідера, він ніколи не обговорював передачу всього Донбасу Росії
Чи вимагав Трамп від Зеленського здати Донбас? Президент США зробив заяву
20 жовтня, 06:40
Путін і Віткофф під час зустрічі в Москві
Віткофф більше не очолює переговорну групу з Росією – WSJ
19 жовтня, 20:57
Путін вимагав від України здати Донеччину для припинення війни
Путін озвучив ультиматум щодо окупованих територій у розмові з Трампом  – WP
18 жовтня, 23:48
США хочуть купувати українські дрони
Трамп повідомив, що США зацікавлені у купівлі українських дронів
17 жовтня, 21:42
Дозвіл на операції, так званий «президентський висновок», був виданий у суворій таємниці
NYT: Трамп дозволив ЦРУ проводити таємні операції проти Мадуро у Венесуелі
16 жовтня, 01:27
Росіяни вдарили по Харкову
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
14 жовтня, 05:52

Політика

Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
Трамп прокоментував інформацію про підготовку атаки на Венесуелу
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
Пентагон схвалив передачу Україні далекобійних ракет «Томагавк» – CNN
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
США визначили цілі для ударів по Венесуелі – WSJ
Україна вдарила ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська»
Україна вдарила ракетами «Нептун» по Орловській ТЕЦ та підстанції «Новобрянська»
Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі
Україна знищила російський «Орєшнік»: розвідка повідомила деталі

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua