Орбан прогнозує, що мирний план США наближає Будапештський саміт

Орбан назвав наступні два-три тижні вирішальними після публікації американського 28-пунктового мирного плану для України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що оприлюднення мирного плану США сприятиме підготовці «Будапештського мирного саміту», і наголосив на необхідності запобігти втягненню європейських країн у російсько-українську війну. Про це повідомляє «Главком» з посилання на пресслужбу уряду Угорщини.

«Наступні 2-3 тижні будуть вирішальними, оскільки будуть зроблені перші офіційні реакції на цю 28-пунктову пропозицію, і «щось починає розгортатися, наближається Будапештський мирний саміт», – сказав він.

Орбан підкреслив, що американська мирна пропозиція не лише врятує життя та ресурси, а й має стримати європейські країни від прямого втягнення у війну.

«Ми повинні запобігти вступу європейців у російсько-українську війну», – заявив прем’єр-міністр.

Віктор Орбан пояснив, що основна проблема полягає не в тому, що існує російсько-українська війна, яка є коренем усього, – справжня велика проблема полягає в тому, що європейці вирішили розпочати війну. Він додав, що американська мирна пропозиція, або припинення вогню, чи мир, що припиняє російсько-українську війну, – це вже не лише про порятунок життів, втрачених на фронті, це вже не просто про те, щоб не продовжувати витрачати гроші на невиграшну війну, а й про те, щоб не допустити європейців до війни.

Нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

До слова, план Сполучених Штатів для завершення війни в Україні вперше містить гарантії безпеки, засновані на пʼятій статті Статуту НАТО. Це зобов'язуватиме США та європейських союзників розглядати майбутню агресію проти України як напад на всю «трансатлантичну спільноту».

Раніше The Wall Street Journal писав, що Україна нібито внесла суттєву зміну в один із ключових пунктів мирного плану США, виключивши перевірку міжнародної допомоги. Як пише видання, американські чиновники заявили, що інші умови також будуть ретельно узгоджуватись з Києвом. При цьому, за словами прессекретарки президента США Керолайн Лівітт, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров схвалив «більшу частину плану» на переговорах.

Тим часом секретар РНБО Рустем Умєров заявив, що публікації у ЗМІ інформації про «погодження» чи «вилучення пунктів» з американського плану для завершення війни не відповідають дійсності.

Ціни на природний газ у Європі впали до найнижчого рівня з травня 2024 року на тлі повідомлень про те, що президент України Володимир Зеленський погодився працювати над мирним планом.

Аналітичні системи штучного інтелекту здійснили оцінку потенційних наслідків запропонованого мирного плану між Україною, США та Росією. Аналіз виокремлює як значні вигоди, так і суттєві ризики для України у разі його ухвалення.

Сьогодні, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський провів нараду з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та командою дипломатів. За словами глави держави, обговорювалися пункти мирного плану, «які можуть змінити багато», щоб максимально врахувати національні інтереси України у міжнародних переговорах.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз один з найважчих моментів української історії. За його словами, наразі Україна може опинитися перед дуже складним вибором: або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера.