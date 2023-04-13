13 квітня – День пам'яті жертв Катині

Пам’ять катинських жертв вшановано в багатьох місцях у Польщі та за кордоном

Цього дня вшановують пам'ять майже 22 тисяч поляків, убитих 1940 року за наказом НКВС

13 квітня Польща вшановує пам'ять жертв Катині. Власне, розстріли тривали не один день і відбувалися одночасно в різних місцях.

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Відбувалися відповідно до постанови політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 року. Долю приречених вирішувала особлива трійка НКВС. Офіційно вважається, що всього в Катині під Смоленськом, Харкові, Калініні та в'язницях Західної України і Західної Білорусі у квітні-травні 1940 року було розстріляно 21857 польських військовополонених. Серед них були не лише кадрові офіцери, а й прикликані до війська науковці, митці, інженери, студенти.

Згодом, за іншим таємним документом – наказом №001365 від 26 жовтня 1940 року причетні до масового вбивства були нагороджені за виконання особливо важливого завдання.

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Тривалий час Москва брехала на весь світ, звинувачуючи в трагедії нацистів. Лише через півстоліття, в 1990, СРСР визнав свою відповідальність за цей злочин. Визнав, бо хотілося їсти, а тому доводилося дурити світ і самих себе гласністю та перебудовою - згадаймо той рік, що передував колапсу "імперії зла".

Утім, це визнання не завадило представникові Росії відкидати звинувачення, коли Європейський суд з прав людини розглядав позови проти РФ, подані громадянами Польщі в 2007 та 2009 роках.

А в 2010 сталася нова трагедія, чергову річницю якої ми згадували днями - авіакатастрофа під Смоленськом, у якій загинули президент Польщі та члени офіційної делегації, що летіла ушанувати пам'ять жертв Катині.

І що ж серійний убивця Росія? Знову вибачиться через півстоліття? Вибачиться через півстоліття за сьогоднішні злочини проти України та українців?

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Краще не треба. Краще, щоб не було кому вибачатися.