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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

13 квітня – День пам'яті жертв Катині

glavcom.ua
Пам’ять катинських жертв вшановано в багатьох місцях у Польщі та за кордоном
фото з відкритих джерел

Цього дня вшановують пам'ять майже 22 тисяч поляків, убитих 1940 року за наказом НКВС

13 квітня Польща вшановує пам'ять жертв Катині. Власне, розстріли тривали не один день і відбувалися одночасно в різних місцях.

Відбувалися відповідно до постанови політбюро ЦК ВКП(б) від 5 березня 1940 року. Долю приречених вирішувала особлива трійка НКВС. Офіційно вважається, що всього в Катині під Смоленськом, Харкові, Калініні та в'язницях Західної України і Західної Білорусі у квітні-травні 1940 року було розстріляно 21857 польських військовополонених. Серед них були не лише кадрові офіцери, а й прикликані до війська науковці, митці, інженери, студенти.

Згодом, за іншим таємним документом – наказом №001365 від 26 жовтня 1940 року причетні до масового вбивства були нагороджені за виконання особливо важливого завдання.

Тривалий час Москва брехала на весь світ, звинувачуючи в трагедії нацистів. Лише через півстоліття, в 1990, СРСР визнав свою відповідальність за цей злочин. Визнав, бо хотілося їсти, а тому доводилося дурити світ і самих себе гласністю та перебудовою - згадаймо той рік, що передував колапсу "імперії зла".

Утім, це визнання не завадило представникові Росії відкидати звинувачення, коли Європейський суд з прав людини розглядав позови проти РФ, подані громадянами Польщі в 2007 та 2009 роках.

А в 2010 сталася нова трагедія, чергову річницю якої ми згадували днями - авіакатастрофа під Смоленськом, у якій загинули президент Польщі та члени офіційної делегації, що летіла ушанувати пам'ять жертв Катині.

І що ж серійний убивця Росія? Знову вибачиться через півстоліття? Вибачиться через півстоліття за сьогоднішні злочини проти України та українців?

Краще не треба. Краще, щоб не було кому вибачатися.

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Теги: трагедія росія Польща Друга світова війна

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